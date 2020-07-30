الحجاج يقفون على عرفات لتأدية الركن الأعظم

يقف حجاج بيت الله الحرام، الخميس، على صعيد عرفات، لتأدية ركن الحج الأعظم، بعد مبيتهم أمس الأربعاء بمشعر منى حيث قضوا يوم التروية.

وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن.

وتعمل السلطات السعودية لضمان تنفيذ خطة تصعيد الحجاج، من مشعر منى إلى عرفات، بكل انسيابية، في ظل ما توفره من إمكانات لخدمة الحجاج ووسط تضافر جميع الجهود لإنجاح حج هذا العام الاستثنائي في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وسيؤدي ضيوف الرحمن، صلاتي الظهر والعصر، جمعا وقصرا، وسيلقي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، خطبة يوم عرفة.

ويشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي تتواصل على مدى 5 أيام، مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي.

وبدأ الحجاج بالوصول إلى مكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وخضعوا لفحص لدرجة الحرارة ووُضعوا بالحجر الصحي في فنادق المدينة.

وزود الحجاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقم وحصى الجمرات وكمامات وسجادة ومظلة، وطلب منهم وضع سوار لتحديد تحركاتهم.

وأخضع الحجاج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضا الحجر الصحي بعد الحج.