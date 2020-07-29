المغرب يوقف بث برنامج إذاعي أهان المرأة المطلقة‎

أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب، اليوم الأربعاء، وقف البرنامج الإذاعي ”مع المحلل“، الذي يبث على إذاعة ”ميد راديو“، لمدة أسبوعين؛ بسبب ”الحط من كرامة المرأة المطلقة“.

وجاء هذا القرار بناء على شكوى توصلت بها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من جمعية ”أوال حريات“ (غير حكومية).

وأفاد بلاغ للمجلس بأن هذا القرار ”يأتي بعدما سجل المجلس الأعلى بخصوص حلقة يوم 13 يونيو 2020 من البرنامج، مجموعة من الخروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للاتصال السمعي البصري، ولا سيما تلك المتعلقة بواجب احترام كرامة المرأة“.

وقد عاين المجلس الأعلى، وفق البلاغ، استعمال مقدم البرنامج أثناء إعطائه ”إرشادات“ لإحدى المستمعات، تعرض تجربة ابنها الذي يحضر للزواج من سيدة مطلقة، عبارات اعتبرها وصما للمرأة وتكريساً لصورة نمطية دونية وتمييزية، تحط من القيمة الإنسانية للمرأة عموماً، ومن المرأة المطلقة خصوصاً، وذلك بالربط بين حالتها العائلية (متزوجة/مطلقة) وسلوكها الأخلاقي.

كما اعتبر المجلس الأعلى أن الخطاب الموظف في مجمله ”يقوم على مقارنات تبخيسية تنطوي على تشييء جنسي للمرأة، ما من شأنه إلحاق ضرر نفسي ومجتمعي بالنساء المطلقات“.