"صوتك حياة".. مشروع سوري لمساعدة "المكفوفين" على الاستمتاع بالقراءة (صور)

أطلقت الغرفة الفتية الدولية في سوريا، مشروع ”صوتك حياة“ تلبية لظروف الإغلاق، التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، وما رافقها من التزام الجميع في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي، وملء ساعات الفراغ الطويلة بطرق مفيدة، ومساعدة أصحاب الهمم من ضعاف البصر وفاقديه على الاستمتاع بالقراءة.

وينفذ المشروع متطوعون شباب من مختلف المناطق السورية، من خلال تسجيل الكتب والروايات بأصواتهم من داخل منازلهم ونشرها عبر الإنترنت لتصل إلى الجميع.

لجين أحمد مشرف نائبة الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية في حمص، قالت إن ”(صوتك حياة) مشروع انطلق من غرفة حمص وشاركت بتنفيذه خمس غرف في سوريا هي: دمشق واللاذقية والوادي وطرطوس والسويداء“.

وأشارت في حديث لـ“إرم نيوز“ إلى أن ”فكرت المشروع جاءت من الوقت المتاح لدينا جميعا في فترة الحجر الصحي جراء تفشي جائحة كوفيد-19، وقد بدأ منذ مارس/آذار، وسيستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل“.

وأكدت أن المشروع يسعى إلى ”إحداث تنمية ثقافية وفكرية لدى الشباب المتطوع، من خلال إثراء ثقافتهم باطلاعهم على الكتب أثناء تسجيلها وملء وقت فراغهم بكل ما هو مفيد“.

ولفتت إلى وجود ”مبادرات عدة مشابهة في سوريا والعالم العربي، ولكن معظمها كان مقتصرا على المناهج المدرسية الجامعية لمساعدة أصحاب الهمم على متابعة تحصيلهم العلمي، لكن المبادرات التي ركزت على الثقافة العامة والترفيه أو تلك الموجهة للأطفال على الرغم من أهميتها كانت قلقلة، فكثير من ربات البيوت والأمهات العاملات ينشغلن عن أطفالهن ولا يجدن وسائل للتسلية سوى الأجهزة الذكية وتطبيقاتها، التي لم يعد يجهل أحد مدى خطورتها في حال استخدامها في سن مبكرة“.

ومضت لجين تقول: ”نجحنا في تسجيل أكثر من 350 كتابا حتى الآن، بين قصص للأطفال وكتب للتنمية وروايات عالمية وبعضها سُجل باللغة الإنجليزية، مستفيدين من تجاربنا الشخصية السابقة في مجال التسجيلات الصوتية وعمليات الدمج وقيادة عمل الفريق بأفضل صورة ممكنة“.

وقالت ردينة أيوب، نائبة الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية في الوادي، إن ”تنفيذنا للمشروع اعتمد على العمل الجماعي والتنسيق بين المتطوعين من مختلف المدن السورية، لضمان عدم تكرار تسجيل الكتاب الواحد، وتحفيز الشاب على المشاركة من خلال التركيز على الأثر التنموي المستدام، ونأمل أن نكون قد حققنا الهدف المرجو“.

وأضافت في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”عمدنا إلى رفد التسجيلات بمؤثرات صوتية تجذب المستمع إلى أحداث الحكاية، وقد يسهم مشروعنا في دعم المتطوعين بمهارات جديدة، للدخول في هذا المجال مستقبلا؛ سواء عن طريق الإذاعة أو تسجيل الأفلام الوثائقية أو العلمية، بعد أن وصلت أصواتهم إلى مئات المتلقين، ما قد يوفر فرص عمل مستقبلية لهم، خاصة في مجال العمل الحر“.

بدورها قالت ريتا حلبي، مديرة المشروع في الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية، إن ”مشروع صوتك حياة اعتمد على التسجيلات الصوتية لمتطوعين شباب سجلوا عددا كبيرا من الكتب والروايات بمختلف أنواعها من منازلهم أثناء فترة الحجر الصحي“.

وأضافت في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”على الرغم من أن الشباب المتطوعين الذين بادروا وسجلوا الكتب ليسوا احترافيين، فإن ذلك لم يقلل من أهمية المشروع، بل ساهم في دعم الهوايات الشابة وتنميتها وتطويرها، في ظل اختيار كتب هادفة تحمل رسالة إنسانية نبيلة للمتلقي وتضيف قيمة جمالية إلى وجدانه، إذ تنوعت الأعمال بين العلمية والأدبية والخيالية والرومانسية وقصص الأطفال وغيرها“.

والغرفة الفتية الدولية، منظمة عالمية غير ربحية للشباب الفاعلين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، منتشرة في أكثر من 100 بلد حول العالم، يقول أعضاؤها إنهم يسعون إلى خلق تأثير إيجابي من خلال تنفيذ مشاريع تعمل على تطوير الفرد ما ينعكس إيجابا على المجتمع.

وتأسست الغرفة الفتية الدولية في سوريا عام 2004، وتضم حاليا سبع غرف محلية، في دمشق وطرطوس وحلب والسويداء وحمص واللاذقية والوادي.