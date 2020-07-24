غضب واسع في السعودية من شخص ألقى القمامة باتجاه مسجد (فيديو)

أثار شخص مجهول الهوية غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما وثق بمقطع فيديو قيامه بإلقاء قمامة باتجاه أحد المساجد في البلاد.

ويظهر في الفيديو مسجد يقول مغردون سعوديون في تويتر إنه في إحدى مناطق المملكة، بينما يقوم مصور المقطع بإلقاء قمامة باتجاهه.



وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات غاضبة ومطالب بملاحقة الفاعل ومحاسبته عبر إبلاغ النيابة العامة ووزارة الداخلية.

ونشر المغرد السعودي عبدالله الجريد الفيديو عبر حسابه في تويتر، وكتب معلقاً: ”سعادة النائب العام، السادة النيابة العامة، صاحب هذا المقطع والعياذ بالله يهين أحد المساجد برمي القمامة عليه، نأمل من سعادتكم الوقوف بوجه مثل هؤلاء وتطاولهم على بيوت الله عز وجل“.

سعادة النائب العام

السادة النيابة العامة

صاحب هذا المقطع والعياذبالله يهين أحد المساجد برمي القمامة عليه

نأمل من سعادتكم الوقوف بوجه مثل هؤلاء وتطاولهم على بيوت الله عزوجل@bip_ksa @security_gov #شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد pic.twitter.com/O4u8v2IMye — المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) July 24, 2020

وأشار مغردون آخرون لحسابات في تويتر، قالوا إنها ”تعود لصاحب الفيديو، أو أشخاص على علاقة به، وقد اعتادوا على إساءة من هذا النوع“، على حد وصف بعض المغردين.

#شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد نتمنى من @bip_ksa القبض على صاحب هذا الحساب بنشره لمقطع يوثق فيه فعلته وهو يرمي القمامة على بين الله والتطاول على الدين وسب الإسلام والمسلمين pic.twitter.com/E3xfV8flOy — Sh⭐️⭐️ (@lhi33) July 24, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات السعودية المختصة حول الحادثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، كما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة المعلومات المتداولة حول مكان وتاريخ الحادثة.