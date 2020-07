غضب واسع في السعودية من شخص ألقى القمامة باتجاه مسجد (فيديو)

View this post on Instagram

أثار شخص مجهول الهوية، غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما وثق بمقطع فيديو قيامه بإلقاء قمامة على أحد المساجد. وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات غاضبة ومطالب بملاحقة الفاعل ومحاسبته عبر إبلاغ النيابة العامة ووزارة الداخلية. وأشار مغردون لحسابات في تويتر، قالوا أنها تعود لصاحب الفيديو، أو لأشخاص على علاقة به، وقد اعتادوا الإساءة من هذا النوع على حد وصف بعض المغردين. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات السعودية المختصة حول الحادثة، كما لا يمكن لـ "إرم نيوز" التحقق من صحة المعلومات المتداولة حول مكان وتاريخ الحادثة.