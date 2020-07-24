غضب واسع في السعودية من شخص ألقى القمامة باتجاه مسجد (فيديو)

غضب واسع في السعودية من شخص ألقى ال...

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أثار شخص مجهول الهوية غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما وثق بمقطع فيديو قيامه بإلقاء قمامة باتجاه أحد المساجد في البلاد.

ويظهر في الفيديو مسجد يقول مغردون سعوديون في تويتر إنه في إحدى مناطق المملكة، بينما يقوم مصور المقطع بإلقاء قمامة باتجاهه.

 

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أثار شخص مجهول الهوية، غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما وثق بمقطع فيديو قيامه بإلقاء قمامة على أحد المساجد. وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات غاضبة ومطالب بملاحقة الفاعل ومحاسبته عبر إبلاغ النيابة العامة ووزارة الداخلية. وأشار مغردون لحسابات في تويتر، قالوا أنها تعود لصاحب الفيديو، أو لأشخاص على علاقة به، وقد اعتادوا الإساءة من هذا النوع على حد وصف بعض المغردين. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات السعودية المختصة حول الحادثة، كما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة المعلومات المتداولة حول مكان وتاريخ الحادثة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #شخص_يرمي_الزباله_علي_المسجد #مكة #الدمام #الرياض #جدة #مسجد #ملحد #مسلم #سعوديات #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #video

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وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات غاضبة ومطالب بملاحقة الفاعل ومحاسبته عبر إبلاغ النيابة العامة ووزارة الداخلية.

ونشر المغرد السعودي عبدالله الجريد الفيديو عبر حسابه في تويتر، وكتب معلقاً: ”سعادة النائب العام، السادة النيابة العامة، صاحب هذا المقطع والعياذ بالله يهين أحد المساجد برمي القمامة عليه، نأمل من سعادتكم الوقوف بوجه مثل هؤلاء وتطاولهم على بيوت الله عز وجل“.

 

وأشار مغردون آخرون لحسابات في تويتر، قالوا إنها ”تعود لصاحب الفيديو، أو أشخاص على علاقة به، وقد اعتادوا على إساءة من هذا النوع“، على حد وصف بعض المغردين.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات السعودية المختصة حول الحادثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، كما لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التحقق من صحة المعلومات المتداولة حول مكان وتاريخ الحادثة.

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