وصفن "المجتمع الأبوي" بالقاتل .. احتجاج نسائي أمام البرلمان يثير جدلا في الأردن (صور وفيديو)

تواصلت ردود الفعل المتباينة في الشارع الأردني، خلال اليومين الماضيين، على الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عشرات النساء أمام مقر البرلمان في العاصمة عمان، تنديدا بالعنف الذي تتعرض له النساء، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحجة الدفاع عن ”الشرف“.

وجاءت الوقفة بعد أيام قليلة من جريمة مروعة قتلت فيها فتاة تدعى أحلام على يد والدها، الذي جلس يشرب الشاي قرب جثتها في الشارع العام بأحد مناطق العاصمة عمان.

وأثارت الوقفة الاحتجاجية ردود فعل متباينة على مواقع التواصل في الأردن، بين مؤيد ورافض للعبارات والشعارات التي رفعها المشاركون والمشاركات، لاسيما أن البعض رفع شعارا وصف المجتمع الأبوي بـ“القاتل“.

وكتبت ناشطة تدعى لميس عبر توتير: ”إلى كل مواطن أردني ما كلف نفسه يفتح غوغل ويثقف حاله ويعرف معنى هي المصطلحات والفرق بينها وإجا هاجم مطالبنا وهدد أفراد شخصيا بالتعرض لهم“.

إهداء إلى كل مواطن أردني ما كلف نفسه يفتح جوجل ويثقف حاله ويعرف معنى هي المصطلحات والفرق بينهم وإجا هاجم مطالبنا وهدد أفراد شخصيا بالتعرض لهم.#صرخات_الاردنيات #وقفة_للنساء pic.twitter.com/Y3reTiXuWK — Lamees (@lameessm) July 23, 2020

في المقابل، انتقدت إحدى الناشطات وتدعى عطاف منصور عبر ”توتير“، الشعارات التي رفعت خلال الوقفة، وكتبت: ”الأردنيات الأصيلات بنات العشائر ما ممكن يطالبن بالسخافات اللي بتسعوا لها بوقفاتكوا ومطالباتكوا المشبوهة واللي هدفها الانحلال الأخلاقي… المجتمع كله راح يوقف ضدكم وما لكم مكان بمجتمعنا المحافظ“.

الاردنيات الأصيلات بنات العشائر ما ممكن يطالبن بالسخافات اللي بتسعوا لها بوقفاتكوا ومطالباتكوا المشبوهة واللي هدفها الانحلال الأخلاقي… المجتمع كله راح يوقف ضدكم وما لكم مكان بمجتمعنا المحافظ #وقفه_للنساء — etaf mansour (@ayasrah1999) July 23, 2020

بدنا ثورة نسوية ماشي وفهمنا

غصبن عن الذكورية كمان فهمنا بس ايش وضع الشباب الي واقفين وبهتفوا معهم ؟ يعني أنت ك شب واقف مع شوية بنات بدك تنهي الذكورية !#وقفة_للنساء #الأردن pic.twitter.com/o51b9iXyOF — احمد الزعبي (@AhmadAl12429785) July 23, 2020

الكثير من الانتقادات أثارها ناشطون حول الوقفة الاحتجاجية، كان من أبرز أسبابها مشاركة سيدات أجنبيات طالبن بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات في الأردن، وهو ما اعتبره نشطاء ”تدخلا في الشؤون الأردنية“.

وكتب الناشط محمد القرعان تغريدة قال فيها: ”هذا تدخل أجنبي صارخ وإهانة للسيادة الأردنية.. الأجنبي إيش دخله في البلد يا وزير الداخلية؟“.

هذا تدخل اجنبي صارخ و إهانة للسيادة الاردنيه الاجنبي ايش دخله في البلد يا وزير الداخلية؟

معالي رئيس الوزراء @OmarRazzaz ايش رايك بجماعة البابا مش مليح ؟ #صرخات_الاردنيات #وقفة_للنساء #الاردن pic.twitter.com/9YZv2unI1H — Mohammad Fayez Al Quraan (@mo_quraan) July 23, 2020

وكتب الصحافي الأردني سهم العبادي منشورا عبر فيسبوك، هاجم به مشاركة نساء غير أردنيات في الوقفة، قائلا: ”اعتصام اليونان وبولندا أمام مجلس النواب أمس للمطالبة بتغيير القوانين الأردنية“.

اعتصام اليونان وبولندا أمام مجلس النواب امس للمطالبة بتغيير القوانين الاردنية Posted by Sahem Saaydah Abadi on Thursday, July 23, 2020

في المقابل دافع عن الوقفة الاحتجاجية، فريق آخر معتبرين أن الشعارات وما ثار حولها، محاولة لـ“لشيطنة“ تحركات نسوية.

وكتب نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن عبر حسابه على الفيسبوك، منشورا قال فيه: ”تخطىء النساء مثلما يخطىء الرجال لكن الفرق التوجه لشيطنة تحركات النساء والمبالغة في جلدهن لاختلاف حول استخدامات لغوية“.