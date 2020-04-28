"الإفتاء المصرية" تثير جدلا بسبب فتوى "الإسلام لم يحرم الفن"

أثارت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية بشأن اعتبار الفن "حلالًا" ردود فعل غاضبة بين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصدار الإفتاء المصري بيان جاء فيه إن "الإسلام لم يحرم الفن الهادف وأنه لا مانع من الفن الذي يرقق المشاعر".

وجاء بيان دار الإفتاء لدعم مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أمير كرارة، ويرصد مواجهات الجيش المصري على الجبهات مع العناصر الإرهابية، ونوهت "الإفتاء" إلى أن الفنون التي تخاطب الغرائز والشهوات أجمع علماء المسلمين على حرمتها.

وقال البيان الذي نشرته الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "لا مانع من الفن الذي يرقق المشاعر ويهذب السلوك لأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب في هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب".

وأضافت الإفتاء المصرية: "والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها .. #مسلسل_الاختيار".

وتسبب بيان "الإفتاء" بجدل واسع بين ناشطين عبر مواقع التواصل، حيث غرّد عبدالرحمن خالد قائلًا: "دار الإفتاء بتعمل دعاية للمسلسل، وبتلزقها في فتوى دينية.. تجارة بالدين على عينك يا تاجر".

دار الإفتاء بتعمل دعاية للمسلسل، وبتلزقها في فتوى دينية.. تجارة بالدين على عينك يا تاجر. 😉 pic.twitter.com/AaJsqzeRwj — Abdelrahmn Khaled elsisi (@AbdelrahmnKhal1) April 28, 2020

وكتب خالد عقدة: "طاب أنا شايف إن مسلسل النهاية أحسن من مسلسل الاختيار فهل أنا كده على ذنب عشان أنا بتفرج على مسلسل غير مسلسل الاختيار يا دار الافتاء ياللى قافلين بيوت ربنا".

طاب انا شايف ان مسلسل النهايه أحسن من مسلسل الاختيار فهل انا كدا على ذنب عشان انا باتفرج على مسلسل غير مسلسل الاختيار يا دار الافتاء ياللى قافلين بيوت ربنا pic.twitter.com/34abFTIP0t — Khaled Okda (@KhaledOkda5) April 29, 2020

وسخر عبدالله بهي الدين قائلًا: "ممكن نبدل قيام الليل بالفرجة على المسلسل؟، لو لقدر الله فاتني حلقه هل عليا كفارة؟ هي فعلا بقى أفتى #دار_الافتاء".

ممكن نبدل قيام الليل بالفرجة على المسلسل؟, لو لقدر الله فاتني حلقه هل عليا كفاره؟ هي فعلا بقة أفتى #دار_الافتاء pic.twitter.com/9MTsr6L4iO — Abdullah Bahaa Eldin (@abdo_eldin) April 29, 2020

وأردفت فاطمة حجاج: "لابد من اسم المسلسل برضو عشان ميحصلش لبس للناس ويتفرجوا ع مسلسل غيرة يكون فيه حرمانيه ولا حاجة دار الإفتاء عايزلها مفتى".

لابد من اسم المسلسل برضو عشان ميحصلش لبس للناس ويتفرجوا ع مسلسل غيرة يكون فيه حرمانيه ولا حاجه😂😂 دار الإفتاء عايزلها مفتى💔 pic.twitter.com/Oxur3RSlsP — Fatma Haggag🌵 (@FatmaHaggag7) April 28, 2020

وأضاف حازم حبيب: "مع دار الافتاء السينمائي مش هتقدر تغمض عنيك"، بينما قال حساب باسم "مغترب": "فيه ناس بيبقي ربنا مسلطها على نفسها لجلب اللعنات، وفيه ناس بيبقي ربنا بيكرهها فبيكره فيها كل عباده وفيه ناس في سبيل المنصب ممكن تعمل اى حاجة حتى لو هترقص عريانة دول مش ناس دول شغالين في وزارة الأوقاف .. دار الإفتاء".

مع دار الافتاء السينمائي مش هتقدر تغمض عنيك pic.twitter.com/NOqCWFlRbj — Hazem Habibović (@Habib__c__45) April 29, 2020

وكتب محمد سمير عبر حسابه في "فيسبوك": "عيشنا وشوفنا دار الإفتاء عامله هاشتاج مسلسل يا رب الطف بينا".

عيشنا وشوفنا دار الإفتاء عامله هاشتاج مسلسل

يا رب الطف بينا Posted by Mohamed Samir on Tuesday, April 28, 2020

وفي منشورات ساخرة، قال أشرف درويش: "رواه أمير كرارة"، وأضاف أحمد سيد: "والحلقة بعشر حسنات"، وأردف نائل الحفناوي: "أينعم ومن لم يشاهد المسلسل فعليه كفارة إطعام 60 مجند .. رواه حمو بيكا".

بدوره، علق شريف الرفاعي: "دار الإفتاء مينفعش تتحيز لعمل فني دون الآخر، يعني لو بنتكلم عن الفن بشكل عام ليه نشير لمسلسل بعينه؟ بغض النظر عن الحكم، لأني مش فقيه في الجزئية دي عشان أتكلم فيها، لكن الأكيد أنه الإفتاء مش بيصدر لعمل معين ويسيب الباقي".

دار الإفتاء مينفعش تتحيز لعمل فني دون الآخر، يعني لو بنتكلم عن الفن بشكل عام ليه نشير لمسلسل بعينه؟

بغض النظر عن الحكم،... Posted by Sherif Elrefaey on Tuesday, April 28, 2020

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ويشاركه العمل أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وغيرهم وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.