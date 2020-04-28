تونس تعلق على ادعاءات توثيق عقد زواج تونسي وفرنسي مثليين

علقت تونس على الجدل الواسع الذي أثارته مؤخرا جمعية "شمس" المدافعة عن حقوق المثليين في البلاد، بشأن الاعتراف بالزواج المثلي في وثيقة الولادة التونسية بعد زواج فرنسي وتونسي.

وأكد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، اليوم الثلاثاء، أن وزارته بصدد متابعة موضوع تسجيل زواج مثليين في سجلات الحالة المدنية بتونس مذكرا بأنه لا وجود لزواج شخصين من نفس الجنس في تونس.

وكشف زيتون في مداخلة له خلال جلسة في البرلمان أن الجانب التونسي في هذا الزواج طلب سحب تسجيل عقد الزواج من سجل حالته المدنية عن طريق محاميه.

وحول الجدل المتواصل منذ إعلان جمعية "شمس"، عن تسجيل زواج أبرم في فرنسا بين شاب تونسي وآخر فرنسي بسجلات الحالة المدنية في تونس، أوضح زيتون أن مثل هذه الحالات تحصل، مشيرا إلى إمكانية التداخل والخلط عند ترجمة الأسماء الفرنسية.

وأضاف أن القانون الفرنسي يسمح بإبرام مثل هذا الزواج وأن القانون لا ينطبق على البلدان التي ترتبط مع فرنسا باتفاقيات قضائية، والتي قال إن من بينها تونس، لافتا إلى أن دستور البلدين يؤكد أن الاتفاقيات المصادق عليها أقوى من القوانين.

وأشار إلى أن هذا الزواج جاء مخالفا لمقتضيات القانون الفرنسي وإلى أنه باطل بحكم القانون وقابل للإبطال بموجب العدالة وإلى أنه لا وجود له في تونس.

وزعمت جمعية "شمس" المثيرة للجدل، مؤخرا بأنه تم الاعتراف بعقد زواجهما الذي تم بحسب القوانين الفرنسية في تونس وإدراج هذا الزواج المثلي في وثيقة الولادة التونسية.

وقالت الجمعية، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها تنوه بهذا القرار، معتبرة أنه يشكل ترسيخا لمبدأ الإرادة الحرة للفرد ولمبدأ المساواة وعدم التمييز، وفق تعبيرها.

هي الأولى في تونس و في العالم العربي ،

بعد زواجهما ، فرنسي و تونسي ، يتم الاعتراف بعقد زواجهما ( الذي تم خسب القوانين... Posted by Shams - Pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie on Friday, April 24, 2020

يشار إلى أن حصول جمعية "شمس" للمثليين على ترخيص للنشاط في تونس، مؤخرا، أثار جدلا واسعا.

وفي وقت سابق، أنشأت جمعية شمس للمثليين في تونس محطة إذاعية، هي الأولى من نوعها في دول شمال أفريقيا، تعنى بمواضيع ذوي التوجه المثلي وتبث على الإنترنت.

من ناحيتها، أعلنت الحكومة التونسية، مؤخرا، أن الأهداف المعلنة للجمعية المثلية التي تحمل اسم "شمس" لا علاقة لها بالدفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المعنوية والمادية والنفسية والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب وتوعية المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيا، والعمل سلميًا من أجل إلغاء القوانين التمييزية ضد الأقليات الجنسية.

يذكر أن تونس رفضت توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2012 بإلغاء العقوبات التي يفرضها القانون على إقامة العلاقات الجنسية المثلية، لتعارضها مع "طبيعة المجتمع التونسي الذي يدين بالإسلام".

ويجرم الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي المثلية الجنسية، حيث يعتبر اللواط والمساحقة جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة 3 سنوات.