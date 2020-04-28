الأمن الكويتي يستدعي فتاة أقرت بمخالفتها حظر التجول (فيديو)

استدعت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت فتاة أقرت بمخالفتها قرار حظر التجول، وحولتها إلى جهات الاختصاص.

فيديو#الداخلية_الكويتية: استدعاء فتاة إيرانية قامت بالإعتراف بمخالفتها قرار حظر التجول وتحويلها الى جهة الإختصاص pic.twitter.com/crWXDUZids — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 28, 2020

وبثت الفتاة مقطع فيديو ذكرت فيه أنها "خرجت لممارسة رياضة المشي، بعد الساعة الـ 4 مساء، وبعد وقت قليل لاحظت خلو المنطقة من الناس، وحين عادت إلى المنزل، أدركت أن حظر التجول أصبح من الرابعة بدل الخامسة، دون أن تدري سابقا".

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر" أن "إدارة مباحث محافظة حولي تعاملت مع مقطع فيديو تم تداوله أخيرا وتضمن مادة لفتاة تقر بمخالفتها لقرار مجلس الوزراء بشأن الحظر الجزئي".

وأضاف البيان أن "إدارة مباحث حولي استدعت الفتاة وقد أقرت بصحة ذلك وأنها خالفت قرار حظر التجول الجزئي وجار إحالتها الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".