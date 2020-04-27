إصابة 3 من الفرق الصحية الكويتية بفيروس "كورونا"

أصيبت صيدلانية كويتية تدعى "حوراء اشكناني" وزوجها وهو صيدلاني أيضا ويدعى عبدالله العلي بفيروس "كورونا" المستجد، كما أصيب الطبيب محمد لاري بالفيروس، وذلك أثناء عمله في الصفوف الأمامية، وفق حساب "المجلس" المحلي.

إصابة الصيدلانية حوراء اشكناني وزوجها الصيدلاني عبدالله العلي بفيروس كورونا.. كما تأكد إصابة الدكتور محمد لاري بالفيروس اثناء عمله في الصفوف الأمامية. pic.twitter.com/d0S6P6DU1c — المجلس (@Almajlliss) April 27, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين، تأكيد إصابة 213 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 3288 حالة، وتسجيل 206 حالات شفاء، وتسجيل حالتيْ وفاة جديدة بالفيروس.