إصابة 3 من الفرق الصحية الكويتية بفيروس "كورونا"

إصابة 3 من الفرق الصحية الكويتية بف...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

أصيبت صيدلانية كويتية تدعى "حوراء اشكناني" وزوجها وهو صيدلاني أيضا ويدعى عبدالله العلي بفيروس "كورونا" المستجد، كما أصيب الطبيب محمد لاري بالفيروس، وذلك أثناء عمله في الصفوف الأمامية، وفق حساب "المجلس" المحلي.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين، تأكيد إصابة 213 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 3288 حالة، وتسجيل 206 حالات شفاء، وتسجيل حالتيْ وفاة جديدة بالفيروس.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الكويت
كورونا
مختارات
تاغ
تاريخ النشر
تاريخ التحديث