تلفزيون السودان يعتذر بعد بثه أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق (فيديو)

قال التلفزيون السوداني الرسمي عبر صفحته في "فيسبوك" إن إدارته "اعتذرت في نشرة الأخبار الرئيسية عن الخطأ غير المقصود، الذي حدث بإذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من زمنه الأصلي".

وقال مسؤول في إدارة التلفزيون: إن "الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم. ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين".

إعتذرت إدارة التلفزيون في نشرة الأخبار الرئيسية عن الخطأ الغير مقصود الذي حدث هذا اليوم بإذاعة آذان المغرب قبل عشرة... Posted by ‎تلفزيون السودان Sudan Tv‎ on Sunday, April 26, 2020

وكان مقدم نشرة الأخبار الرئيسية قد أكد أن "تلفزيون السودان بث أذان المغرب قبل موعده بعشر دقائق، مما أربك من كانوا يشاهدونه في ذلك الوقت، وتأسف الهيئة العامة لإدارة التلفزيون عن هذا الخطأ، الذي تُحقق بشأنه الآن".

وذكر ناشطون أن هذا الخطأ تكرر منذ بداية شهر رمضان هذا العام من قبل تلفزيون السودان، في حين قال آخرون إن هذا الخطأ يتكرر أيضا للعام الثاني على التوالي.