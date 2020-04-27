بسبب كورونا والأزمة الاقتصادية .. إيرانيون يبيعون مجوهراتهم لتوفير احتياجاتهم المعيشية

كشف رئيس اتحاد الصاغة، محمد كشتي آراي، وبائعو المجوهرات في إيران، ، أن أسواق الذهب تشهد إقبالًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة من مواطنين يقدمون على بيع مجوهراتهم، وذلك لسد احتياجاتهم المعيشية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، وتداعياتها الاقتصادية على البلاد.

ونقل موقع "اقتصاد 24" المحلي عن كشتي آراي قوله: "إن أسواق ومحال الصاغة تشهد حالة من الهجوم والإقبال غير المسبوق، من المواطنين ممن يبيعون مجوهراتهم ومقتنياتهم الذهبية، بل إننا نشهد مشاجرات في بعض الأحيان، في ظل عدم وجود سيولة كافية من الأموال لمحال الصاغة".

وأشار رئيس اتحاد الصاغة وبائعو المجوهرات، إلى أن المواطنين من الطبقات المتوسطة لما يمثلون النسبة الأكبر من الإيرانيين، الذين أقدموا على بيع مجوهراتهم خلال الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أن محال الصاغة ذاتها تواجه أزمات مالية، تُمكنها من استيعاب شراء هذا الكم من المجوهرات.

وأوضح أن "أزمة تفشي فيروس كورونا وتداعياتها على أسواق الذهب، تسببت في تعطل نشاط محال الصاغة لمدة 50 يومًا، في حين أن هذه المحال تواجه عجزًا في السيولة والأموال، في ظل إقبال المواطنين على البيع لا الشراء".

وكانت تقارير إخبارية محلية، أكدت أن تفشي فيروس كورونا، أصاب الوضع الاقتصادية بحالة جديدة من الركود والبطالة، فيما تسببت أزمة كورونا في قفزة جديدة في أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان، ومنها على سبيل المثال، ارتفاع سعر كيلو الأرز الذي كان يُباع في رمضان الماضي بـ 18 ألف تومان، حتى بلغ رمضان هذا العام نحو 30 ألف تومان.