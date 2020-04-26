الجزائر توقف آلية جمع الزكاة وصرفها إلى ما بعد كورونا

أوقفت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، آلية صندوق الزكاة، وهي مؤسسة حكومية تسيرها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بسبب جائحة كورونا العالمية، وقررت بشكل استثنائي ترك عمليات جمع زكاة الفطر للمواطنين.

وقالت لجنة الإفتاء في بيان، إنها أصدرت فتوى جديدة تجيز مشروعية إخراج زكاة الفطر لهذ العام اعتبارا من بداية شهر رمضان، بفعل الظروف الصحية التي تشهدها البلاد والعالم.

وبذلك دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تقديم زكاة الفطر مباشرةً للأسر المحتاجة دون وساطة صندوق الزكاة، نظرا لانتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة العاملين بالمساجد والمواطنين.

ونبهت في بيان إلى ضرورة العودة إلى آلية جمع الزكاة وصرفها المعتادة، بعد زوال هذه الجائحة، مع دعوتها إلى ضمّ النسبة الخاصة باللجنة الوطنية لصندوق الزكاة، والمقدرة بـ 2% من حصيلة الحملة الـ18 لصندوق الزكاة لما سيتم توزيعه لصالح العائلات المحتاجة، لتصبح النسبة المخصصة للتوزيع لهذه الفئة في هذه الحملة 100%.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، بلغ 3256 حالة، و419 وفاة في عموم البلاد، وسط توقعات بارتفاع هذه الأرقام لاحقا.