السعودية تمدد تعليق السفر والتنقل حتى إشعار آخر

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تمديد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر. وقال المتحدث الأمني للوزارة إنه سيتم استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية وحتى إشعار آخر. وأضاف انه سيتم ايضاً تمديد منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها، واستمرار تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا المستثناة منها. وقررت الداخلية السعودية الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى ٢٤ ساعة، في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها.