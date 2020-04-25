"الإفتاء المصرية" تطالب بتعجيل إخراج زكاة الفطر للمتضررين بـ"كورونا"

حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ15 جنيها (حوالي دولار واحد) كحد أدنى عن كل فرد، مطالبة جميع المسلمين بالتعجيل بإخراجها، للتيسير على الفقراء الذين تضرروا من أزمة فيروس كورونا المتفشي.

وقال مفتي الجمهورية شوقي علام، في بيان اليوم السبت، إن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام ستكون عند مستوى 15 جنيها، كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد.

واشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب، وذلك تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، لافتا إلى أن قيمة الزكاة تعادل 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وناشد المفتي المسلمين بتعجيل إخراج زكاتهم، خاصة للعمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.