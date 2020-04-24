عودة الطفلة الإماراتية غالية إلى أحضان والديها بعد فراق 50 يوما

تمكنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بالتنسيق مع سفارة الدولة في السعودية والجهات الرسمية في المملكة، من إعادة الطفلة الإماراتية غالية، البالغة من العمر 3 سنوات إلى أحضان والديها اللذين يعيشان في دبي.

يأتي ذلك بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، كانت الطفلة غالية محمد العمودي قد سافرت من دبي إلى الدمام مع جدتها، في بداية شهر مارس/ آذار، وكان من المخطط أن تلحق بها والدتها بعد يومين لزيارة العائلة، إلا أن التطورات السريعة الخاصة بوباء كورونا حالت دون تمكن الوالدة من السفر إلى الدمام أو عودة الطفلة إلى الإمارات.

وأضافت أنه بعد انتظار 50 يوما، عادت الطفلة إلى وطنها، يوم الأربعاء الماضي، بعد الترتيبات الخاصة التي قامت بها حكومة دولة الإمارات بالتنسيق مع السلطات السعودية، ليلتئم شمل الطفلة مع والديها.

وثمن والد الطفلة محمد العمودي الذي كان يترقب عودة طفلته، الجهود والمساعي التي قامت بها وزارة الخارجية الإماراتية، لعودة ابنته ومتابعة حالتها منذ وجودها في السعودية إلى أن تم وصولها إلى أرض الوطن.