ترامب يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رسالة تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، هنأ خلالها المسلمين بحلول الشهر المبارك.

وقال ترامب: "لقد رأينا خلال الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة في الأوقات الصعبة، واليوم مع بداية شهر رمضان المبارك فأنا أدعو أن يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة في إيمانهم".

وأضاف: "بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يعتبر هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام بشكل صارم والصلاة بإخلاص، والتأمل وقراءة القرآن والأعمال الخيرية".

واختتم الرئيس الأمريكي قائلًا: "إن هذه الأعمال تتماشى بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية - السلام والرأفة وحب الآخرين واحترامهم".