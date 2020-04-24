الأردنيون يستقبلون رمضان تحت حصار كورونا.. تفاقم الأزمة المعيشية وغياب الطقوس الاجتماعية

استقبل الأردنيون رمضان هذا العام، بأوضاع غير مسبوقة، حيث فرضت أزمة جائحة كورونا المستجد، تحديات جمة على المواطنين والدولة، ما جعل استعداداتهم للشهر الفضيل لا تشبه ما اعتادوا عليه في السابق.

ويقول مواطنون إن رمضان هذا العام "حزين بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، فغياب الأجواء والطقوس عنه في ظل إجراءات احترازية مشددة فرضتها الدولة لمنع تفشي الوباء أفقد الشهر الكثير من رونقه، لكنها جاءت من أجل المصلحة العامة.

فلا ينظر محمد جميل، إلى رمضان هذا العام باعتباره سيكون مختلفًا فحسب، بل إنه سينسحب على الأشهر الفضيلة في أعوام قادمة، خصوصًا في السلوكيات والعادات الاجتماعية والشرائية.

جميل الذي شارف على دخول عامه الأربعين، وهو رب أسرة من 3 أفراد، يرى أن رمضان هذا العام سيكون "شهرًا غير اعتيادي كون المسلمين سيعيشون أجواءه لأول مرة بلا مساجد وصلاة تراويح فضلًا عن العديد من العادات الاجتماعية التي ترافق هذا الشهر الفضيل لا سيما الاجتماعات العائلية والولائم".

آثار اقتصادية ومعيشية واسعة

وتأثر الأردن اقتصاديًا بشكل كبير جراء الجائحة، التي تسببت للمملكة وهي على أبواب شهر رمضان الفضيل، في تضرر أعمال مئات الشركات وخصوصًا في القطاع الخاص والمهن الحرة، التي كانت ترفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير على شكل ضرائب نتيجة توقفها عن العمل إثر فرض السلطات تدابير احترازية لمنع تفشي الوباء من بينها حظر التجول.

هذا الأمر دفع الدولة إلى البحث عن خطط وحلول لمساعدة الفئات المتضررة، حيث برز على السطح ملف عمال المياومة ويقدر أعدادهم بمئات الآلاف حتى غدوا عنوان الأزمة التي تصادفت مع قرب حلول الشهر الفضيل، إلى جانب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها كغيرهم من الفئات منذ سنوات.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، قاسم الحموري، أن كثيرًا من المظاهر الاقتصادية لشهر رمضان المبارك لن تكون موجودة هذا العام.

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الحظر الجزئي الذي سيستمر خلال شهر رمضان، سيؤثر على الكثير من الطقوس الرمضانية، من جهة وتراجع القدرة الشرائية لفئات كثيرة من المواطنين مثل أصحاب المهن والحرف اليدوية وعمال المياومة الذين يشكلون الغالبية العظمى من المجتمع بسبب توقفهم عن العمل لفترات طويلة".

وأشار كذلك، إلى محلات الحلويات التي يزيد إقبال الأردنيين عليها في شهر رمضان، إلى جانب التسوق والسهر بعد الإفطار سيكون معدوماً خلال هذا الشهر بسبب الحظر الجزئي، وهو ما سيزيد من الضغوط النفسية على المواطنين".

وتابع: "أضف إلى ذلك الضغط النفسي الناجم عن غياب الكثير من المواطنين في دول الاغتراب عن ذويهم، نتيجة تقطع السبل بهم جراء الجائحة".

ولخص حديثه بالقول إن "رمضان هذا العام سيشوبه نوع من الحزن".

سلع متوفرة

وشهد الأردن في الأيام الأولى من أزمة كورونا كغيره من البلدان حول العالم تهافتًا من قبل المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها، لكن تحول الحظر من كلي إلى جزئي والعودة التدريجية للقطاعات المختلفة بما فيها التجارية، ساهم في تراجع ذلك الزخم، وبدد المخاوف بشأن شراء احتياجات الشهر الفضيل.

وهنا يؤكد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن جميع أنواع السلع الأساسية والكمالية متوفرة في الأسواق، ولن يكون هنالك أي نقص.

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز" إن التجار ضاعفوا تزويد الأسواق بالسلع المحلية والمستوردة وبكميات كبيرة"، مبينًا أنه "لا داعي للتهافت من قبل المواطنين على شرائها لأنها متوفرة بأي وقت".

عبادات رمضان في المنازل

من جانب آخر، مددت الحكومة الأردنية فترة المنع للمساجد بإقامة الصلوات الذي فرضت في نهاية آذار/ مارس الماضي، لمنع تفشي وباء كورونا.

وقررت الحكومة أن تكون صلاة التراويح هذا العام في المنازل، فيما حثت المواطنين على التباعد الاجتماعي وتغيير السلوكيات التي تعودوا عليها خلال شهر رمضان.

"سيخلو رمضان هذا العام من التواصل الاجتماعي، والزيارات العائلية والإفطارات المشتركة"، تتحدث أحلام السيد، وهي ربة منزل تهيئ نفسها لاستقبال الشهر الفضيل بطقوس مختلفة.

وتقول السيد لـ"إرم نيوز": "اعتقد أن رمضان هذا العام سيكون صعبًا، لأننا لن نستطيع رؤية عوائلنا والاستمتاع معهم بأجواء الشهر الفضيل".

وأضافت: "الشيء الي بيخفف الألم أنه هذا العام حيكون مختلف عشان رح نحافظ على أهلنا وأقاربنا من الوباء والمرض، وعنا أمل أنه يكون رمضان فرصة للناس تحافظ على حالنا بالبقاء في المنزل ليخلص هالكابوس ونرجع نزور أهالينا وأقاربنا".

تغييرات اجتماعية

وسيتسبب الحظر والدعوات للتباعد الاجتماعي في شهر رمضان، إلى تغيير الكثير من السلوكيات الاجتماعية التي اعتاد عليها المواطنون، حيث يؤكد عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة، الدكتور حسين محادين، أن رمضان هذا العام سيكون مختلفًا عن ما سبقه من الأشهر الفضيلة بالنسبة للمواطنين، مشيرًا إلى تغييرات جوهرية ستحدث تستمد قوتها من الجائحة نفسها.

وتوقع أن تكون سلوكيات المواطنين في الشهر الفضيل، مختلفة حيث تستمر المباعدة الاجتماعية بين المواطنين، فيما تتقلص فرص الالتقاء الحسي أو الوجاهي داخل الأسر نفسها.

وبين في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "النمط السلوكي للمواطنين، في رمضان سيكون امتدادًا ولو جزئيًا إلى الإجراءات المعبرة عن هذه الأزمة، من حيث زيادة نسبة الوعي والخوف".

وتابع أنه "ما دام الإنسان والحياة باضطراد فمن الطبيعي أن يحدث تجدد أو تبدد في أنماط التفكير ومظاهر السلوكيات بأن تجعل الإنسان متيقنًا أنه مستهدف"، مبينًا أن ذلك يمكن أن ينسحب على سنوات أخرى وأن عودة الحياة إلى مرحلة ما قبل كورونا أمر صعب".

من جانبها، تقول أم علاء وهي أم لأربعة أطفال، إنها زينت البيت بزينة رمضان، حتى يشعر أطفالها بأجواء الشهر الفضيل التي ينتظرونها كل عام.

وتضيف أنها "متفائلة بأن لا يستمر الحظر في الأردن طيلة الشهر الفضيل، وأن تعود الحياة لطبيعتها في أقرب وقت".

أما رانيا قطيش فترى بأن "أجواء رمضان تتسم باجتماع العائلة وهذا ما سنفتقده بالتأكيد في رمضان لهذا العام، مطالبة الحكومة بالتخفيف عن الأردنيين في الشهر الفضيل وإيجاد حلول سريعة تتيح للمواطنين رؤية عائلاتهم والاجتماع بهم".

ويشير كثيرون إلى أنهم سيفتقدون أيضا عادة العزائم التي كانت تجمع العائلات على الإفطار في رمضان، فيما يرى آخرون أن ذلك قد يكون فرصة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

فرصة دينية

في المقابل، يقول وائل السيد إن "هذا العام من رمضان سيكون له نكهة خاصة وفرصة للتقرب من الله تعالى دون وجود ملهيات عديدة، مثل المقاهي والسهرات الرمضانية".

ويضيف أن "على كل شخص أن يفكر مع نفسه بأخذ مسألة الحظر المنزلي كوسيلة للتقرب إلى الله، والتقرب من الأبناء الذين كانت تلهينا عنهم مشاغل الحياة".