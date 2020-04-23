السعودية.. جدل فقهي حول جواز صلاة التراويح خلف الإمام عبر التلفزيون

ظهر خلاف فقهي بين دعاة سعوديين حول جواز أداء صلاة التراويح خلف إمام يظهر في التلفزيون، في ظل إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد، واقتصار إقامة الصلوات على المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فقط، ومن دون مصلين.

ويعتزم عدد من السعوديين، أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك الذي قد يبدأ يوم غدٍ الجمعة، من خلال الاقتداء بإمام الحرم المكي الذي سيؤدي تلك الصلاة مع عدد محدود جداً من العاملين في المسجد.

ودفعت تلك الاستعدادات، دعاة سعوديين للتعليق على جواز تلك الصلاة من عدمها، قبل أن يصدر تعليق رسمي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دون أن ينهي التباين في الآراء حول القضية الفقهية.

وتقدم الأكاديمي السعودي البارز، الدكتور عبدالله الغذامي، مواطنيه الذين قرروا أداء صلاة التراويح خلف إمام الحرم المكي عبر التلفزيون، وأعلن عن نيته تلك عبر "تويتر" الذي يجمع ملايين السعوديين، ويعد ساحة نقاش ساخنة على الدوام حول قضايا متنوعة.

وأثار الغذامي جدلاً واسعاً بين متابعيه، حضر فيه دعاة ونخب سعودية أخرى، انقسموا فيما بينهم حول جواز تلك الصلاة من عدمها.

وقال الغذامي في تغريدته المثيرة للجدل: "سنسمع التراويح من الحرم المكي وستجمعنا كلنا حول البث المباشر وعني فإني أنوي صلاة التراويح متابعا لإمام الحرم عبر الشاشة بحول الله".

سنسمع التراويح من الحرم المكي

وستجمعنا كلنا حول البث المباشر

وعني فإني أنوي صلاة التراويح متابعا لإمام الحرم عبر الشاشة بحول الله — عبدالله الغذامي (@ghathami) April 22, 2020

ووجد الغذامي دعماً لنيته تلك من مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق، الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، والذي قال معلقاً: "الذي أراه جواز ذلك وتصح متابعة المأموم للإمام عبر وسائل النقل سماعا أو رؤية، لأن الإتمام ومتابعة الإمام حصل بذلك، وقد قال الرسول إنما جعل الإمام ليؤتم به فالاقتداء بالإمام ومتابعته متحققة، وفي ذلك فضيلة أما فضل الجماعة لا يحصل بتلك الصفة إنما يحصل بالاجتماع عليها في المسجد".

الذي اراه جواز ذلك وتصح المتابعة متابعة الماموم للامام عبر وسائل النقل سماعا او رؤية لان الاتمام ومتابعة الامام حصل بذلك وقد قال الرسول انما جعل الامام ليؤتم به فالاقتداء بالامام ومتابعته متحققة وفي ذلك فضيلة أما فضل الجماعة لا يحصل بتلك الصفة انما يحصل بالاجتماع عليها في المسجد — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) April 22, 2020

ولتعزيز رأيه مع وجود كثير من المعارضين لتلك الفتوى، استعان الغامدي بفتوى مشابهة من المغرب، منسوبة للداعية المغربي الراحل، الشيخ أحمد الغماري بن صديق، وقال في تغريدة له: "قرر الشيخ أحمد الغماري بن الصديق في القرن الماضي بأن صلاة الجمعة خلف المذياع صحيحة بشرط اتحاد الوقت في بلد الخطيب والمصلي".

قرر الشيخ أحمد الغماري بن الصديق في القرن الماضي بأن صلاة الجمعة خلف المذياع صحيحة بشرط اتحاد الوقت في بلد الخطيب والمصلي، https://t.co/HDCQTJdv7N — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) April 22, 2020

وتلقى الغذامي والغامدي ردوداً معارضة كثيرة، وحثهما بعض مواطنيهما على اتباع فتاوى أخرى لا تجيز تلك الصلاة، وذهب أحد المغردين لعرض احتمال انقطاع البث وما يمكن للمصلي حينها فعله، ليرد الغذامي عليه بالقول: "وإذا انقطع البث ماذا افعل ..!؟ أكمل بنفسي".

أكمل بنفسي — عبدالله الغذامي (@ghathami) April 22, 2020

لعلك يادكتور الشامخ عبدالله تسأل اهل الذكر في جواز الائتمام بمن بالشاشة. لأن حكم النافلة كحكم الفريضة الا ما اختص احدهما عن الآخر بدليل. وفقك الله — أ.د. عمر بن عبدالله الهزازي (@hazazioa) April 22, 2020

الداعية السعودي الشاب، عبدالعزيز الموسى، بدا وسطياً في تعليقه على الجدل الدائر، وقال إن كل من يجيزون تلك الصلاة أو لا يجيزونها، لهم أدلتهم، داعياً الجميع لاختيار من شاءوا من العلماء واتباع فتواهم في هذا الشأن.

وقال: "مسألة اقتداء المأموم بالإمام من خلف شاشات التلفزة ليست نازلة فقهية ولا وليدة أزمة كورونا الحالية. بل لها أصل سالف عند المجيزين من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وعند المالكية والشافعية. كما عند المانعين سلف من التابعين والأحناف والحنابلة. ولكل عامي حق تقليد أوثق العلماء لديه".

مسألة إقتداء المأموم بالإمام من خلف شاشات التلفزة ليست نازلة فقهية ولا وليدة أزمة #كورونا الحالية. بل لها أصل سالف عند المجيزين من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وعند المالكية والشافعية. كما عند المانعين سلف من التابعين والأحناف والحنابلة. ولكل عامي حق تقليد أوثق العلماء لديه. — عبدالعزيز الموسى (@aziz__A2030) April 23, 2020

وحضرت وسائل الإعلام المحلية، على خط الجدل الدائر حول القضية، حيث استضافت القناة السعودية الأولى، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد، الدكتور محمد العقيل، والذي قال بعدم مشروعية صلاة التراويح خلف إمام الحرم من خلال متابعته عبر التلفزيون.

وأوضح العقيل: "الائتمام بالإمام لابد أن يكون خلفه، وفي الصفوف التي تليه، ويراه؛ وبالتالي لا تشرع مثل هذه الصلاة، بل يصلي كلٌّ وحده أو مع جماعة أهله في البيت، ولا يأتم بأئمة لا يراهم، ولا يصلي خلفهم".

#كلنا_مسؤول | هل يجوز أن نصلي خلف الشاشة مع الإمام في الحرم؟. مع د. محمد العقيل pic.twitter.com/vSYJpRa7hR — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 22, 2020

وتباين الآراء الفقهية بين الدعاة في السعودية، أمر شائع، لكن الرياض قصرت منذ سنوات الفتوى الرسمية الواجب اتباعها على هيئة كبار العلماء، وهي أرفع مؤسسة دينية رسمية يرأسها مفتي المملكة.

ولا تجيز الفتوى الرسمية حتى الآن، الصلاة خلف إمام يظهر على التلفزيون أو الراديو، لكن من غير المعروف إن كانت تداعيات فيروس كورونا التي شملت إغلاق المساجد قد تقود أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء التابعة للهيئة، إلى دراسة الأمر مجدداً وإصدار فتوى جديدة بشأنه، سواء بتأكيد عدم الجواز أو إباحة تلك الصلاة.

وأبقت السعودي على إقامة الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي بعدد محدود جداً من العاملين فيهما، بينما تم إغلاق جميع مساجد البلاد وتم تعليق الدراسة والعمل والسفر وفرض حظر تجول بهدف منع تفي فيروس كورونا سريع العدوى.