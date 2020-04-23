اتهامات "تجارة الإقامات" تطال مسؤولين في الكويت

أخذت قضية "تجارة الإقامات" في الكويت منحنى صعوديا في الآونة الأخيرة عقب ضبط عدد من المتهمين، وتعهد الجهات الرسمية بحل القضية ومحاسبة جميع المتورطين، لتصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى اتهام مسؤولين وقيادات رفيعة المستوى في هذا الملف الشائك.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصدر رفيع المستوى، وفق وصفها، "أنه تم إرسال كشف إلى وزير الداخلية أنس الصالح تضمن أسماء نواب ووزراء سابقين وتجار يُشتبه بعلاقتهم بملف تجارة الإقامات"، وذلك في إطار تعهد الوزير بملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية.

ولم تسم الصحيفة أسماء هؤلاء المسؤولين، إلا أن هذه الاتهامات أثارت تفاعلا بين الكويتيين، منهم نواب طالبوا بملاحقة هذه الشخصيات وكل من تورط بالقضية؛ لإنهاء الأزمة التي كان لفيروس "كورونا" دور في كشف عمق آثارها على البلاد.

ويقول النائب الحميدي السبيعي معلقا على تقرير صحيفة "السياسة": "إن ما نعاني منه اليوم من آثار الخلل بتركيبتنا السكانية جاء بسبب رعاية متنفذين حكوميين لتجار الإقامات"، مضيفا "أن ملاحقة المتورطين منهم جنائيا سواء كانوا وزراء أو نوابا أصبحت واجبا، ولن يمنعنا ذلك من القيام بدورنا السياسي إن لم يتم ملاحقة المتنفذين سواء في القوى العاملة أو غيرها إن وجد".

إن مانعاني منه اليوم من آثار الخلل بتركيبتنا السكانية جاء بسبب رعاية متنفذين حكوميين لتجار الإقامات لذا فإن ملاحقة المتورطين منهم جنائيا سواء كانوا وزراء أو نواب أصبحت واجبا ولن يمنعنا ذلك من القيام بدورنا السياسي إن لم يتم ملاحقة المتنفذين سواء في القوى العاملة أو غيرها إن وجد pic.twitter.com/g4UWUOkM33 — الحميدي السبيعي (@lawyerhumaidi) April 22, 2020

وكذلك طالب النائب رياض العدساني بفتح ملف تجارة الإقامات على مصراعيه لكشف المتورطين، قائلاً: "يجب فتح ملفات تجار الإقامات على مصراعيه ولا أستبعد أن هناك مستفيدين فقد كشفنا تضخم الحسابات البنكية لبعضهم، ومنهم من لديه صفقات مع شركات حكومية كالأسهم وغيرها، وتم إحالة الملفات إلى النيابة".

يجب فتح ملفات تجار الإقامات على مصراعيه ولا أستبعد أن هناك مستفيدين فقد كشفنا بعضهم تضخم حساباته البنكية ومنهم من لديه صفقات مع شركات حكومية كالأسهم وغيرها وتم إحالة الملفات إلى النيابة pic.twitter.com/adBJG52xGk — رياض أحمد العدساني (@R_Aladasani) April 22, 2020

واكتفى الناشط السياسي خالد العوضي بالإشارة إلى تقرير الصحيفة المحلية، مرفقاً بعبارة "أضرب بيد من حديد سمو الرئيس والشعب معاك"، ليقول آخر ملقب بـ"طريش الأصلي "بالنسبة لي مش صدمه ويا ليت تأخذون جميع الملفات وتنشرون أسماء المتورطين من الوزراء والنواب زي مخالفين الحظر الجزئي".

بعد هذا الخبر الطامه يا ترى شنو موقف سمو رئيس مجلس الوزراء😉👇🏼

اذا وزراء ونواب متورطين بتجارة البشر

واخزياه ودقي ياسااعه 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/nPNSgzz3rZ — أم سعود_الجيعان♿️🇰🇼❤️🇸🇦 (@hafedatbin_ali) April 22, 2020

بالنسبة لي مش صدمه وياليت تأخذون جميع الملفات وتنشرون اسماء المتورطين من الوزراء والنواب زي مخالفين الحظر الجزئي #تجارة_الاقامات pic.twitter.com/7C6xP14FtT — طريش الاصلي (@6rish) April 22, 2020

وتزامن التقرير المحلي مع نفي النائب الدكتور حمود الخضير امتلاكه شركة تضم آلاف العمال، واصفا هذه الأحاديث بـ"الإشاعات"، معلنا تقديمه شكوى للجرائم الإلكترونية ضد من وصفهم بـ"مروجي الشائعات".

تقدمت بشكوى اليوم في الجرائم الالكترونية ضد مروجي الإشاعات والاكاذيب عن امتلاكي شركة تضم آلاف العمال وأتحدى من اطلق هذه الإشاعات تقديم دليل واحد فقط على امتلاكي أي شركة أو أن يقدم أي دليل أو مستند على أنني مارست العمل التجاري — د. حمود الخضير (@alkhudhair_camp) April 22, 2020

وأشارت تقارير محلية مؤخرا إلى ضبط الأجهزة الأمنية عشرات المتهمين من مواطنين ومقيمين، في قضايا تجارة الإقامات بينهم ضابط برتبة عقيد بوزارة الداخلية.

وقررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حجز الضابط و6 مصريين شركاء معه 21 يوما، وإحالتهم للسجن المركزي؛ لتورطهم في "قضايا اتجار بالبشر وجلب عمالة سائبة من مصر مقابل مبالغ مالية".

#عاجل| النيابة العامة تقرر حجز ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية و 6 مصريين شركاء معه 21 يوماً وإحالتهم للسجن المركزي لتورطهم بالاتجار بالبشر وجلب عماله سائبة من مصر مقابل مبالغ مالية#تجار_الإقامات #تجارة_الاقامات pic.twitter.com/mRrzEy0D96 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 23, 2020

وجرى الكشف عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات في الأسابيع الماضية، عقب منح وزارة الداخلية مهلة لمخالفي قانون الإقامة للعودة إلى بلادهم من دون دفع أي غرامات مالية مترتبة على مخالفتهم، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وتُعد قضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام، ويتم طرحها بشكل دائم وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركوهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ "العمالة السائبة".