"قاذف الأمهات" يثير غضب سعوديين.. وأنباء عن القبض عليه (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم الخميس، أنباء عن إلقاء القبض على شخص اشتهر بشتم متابعيه وقذف الأمهات عبر البث المباشر واشتهر بلقب "قاذف الأمهات".

واشتهر شخص بخروجه في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشتم الآخرين والأهل والأمهات بألفاظ نابية ومسيئة.

وقالت ناشطة تدعى "ميار" في تغريدة لها إن الشخص "اسمه عبدالله وخريج شريعة إسلامية يطلع في الشوارع بمنظر غير حضاري ومايشوف الناس شي وطن هائل من الشتايم والالفاظ النابيه! هذا شخص اسمه عبدالله يبث في برنامج اللوبس خريج شريعة اسلاميه وقاذف للامهات ل اي كومنت يجي فالبث يتطرق للاهل والسب بدون اي سبب".

#قاذف_الامهات يطلع فالشوارع بمنظر غير حضاري ومايشوف الناس شي وطن هائل من الشتايم والالفاظ النابيه!

هذا شخص اسمه عبدالله يبث في برنامج اللوبس

خريج شريعة اسلاميه

وقاذف للامهات ل اي كومنت يجي فالبث يتطرق للاهل والسب بدون اي سبب pic.twitter.com/B4eozp4eMo — 💎.ميار (@i_a_r00) April 22, 2020

وتابعت: "هذا شخص الي تابع بثوثه اكيد يعرف كيف يتطاول ع الاهل بطريقه وحشيه هجوميه حسبي الله ونعم الوكيل يغلط على من اراد بدون سبب او ادنى سبب !! حيل تمادى يارب المقطع يوصل للجهات المختصه يعيدون تربيته للعلم فالبث يقول انه ساكن فالرياض ويبث من استراحتة في حي الرمال".

#قاذف_الامهات هذا شخص الي تابع بثوثه اكيد يعرف كيف يتطاول ع الاهل بطريقه وحشيه هجوميه حسبي الله ونعم الوكيل

يغلط على من اراد بدون سبب او ادنى سبب !!

حيل تمادى يارب المقطع يوصل للجهات المختصه يعيدون تربيته

للعلم فالبث يقول انه ساكن فالرياض ويبث من استراحتة في حي الرمال pic.twitter.com/fgktk2d84l — 💎.ميار (@i_a_r00) April 22, 2020

لكن هناك مقطع فيديو نشره مؤخرا - يعتذر موقع "إرم نيوز" عن نشره بسبب الألفاظ البذيئة التي يحويها - شتم به الأمهات بألفاظ نابية وسبّب غضبا واسعا بين سعوديين، ودشن سعوديون وسم #قاذف_الامهات عبر موقع التواصل "تويتر"، وسط مطالبات بإلقاء القبض على صاحب المقطع، الذي أكد ناشطون أنه معتاد على شتم "الأهل" دون أسباب مبررة.

#قاذف_الامهات

ياربي ما الخطيئة التي ارتكبتها انا مع هذا الصباح الجميل لكي ارى شخص من مخلفات السوشل ميديا ، اقبضو عليه واقتلوه 🙂💔 pic.twitter.com/36k6qcRXnm — خالد 🇸🇦 (@khalad_19) April 23, 2020

#قاذف_الامهات

الاشكال التافهه هاذي انتم الي تشهرونهم بعدين تجون تشتكون وتطالبون بالقبض عليهم بدال ما تدعمون التافهين هذولا ادعمو الناس الي تستحق الشهره الناس المحترمه ولازباله هذا وش تتوقعون منه غير الكلام البذيء pic.twitter.com/EgT4utFmjR — .. (@ooea44) April 23, 2020

ولا يمكن لموقع "إرم نيوز" التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.