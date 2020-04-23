"قاذف الأمهات" يثير غضب سعوديين.. وأنباء عن القبض عليه (فيديو)

"قاذف الأمهات" يثير غضب سعوديين.. و...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم الخميس، أنباء عن إلقاء القبض على شخص اشتهر بشتم متابعيه وقذف الأمهات عبر البث المباشر واشتهر بلقب "قاذف الأمهات".

واشتهر شخص بخروجه في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشتم الآخرين والأهل والأمهات بألفاظ نابية ومسيئة.

وقالت ناشطة تدعى "ميار" في تغريدة لها إن الشخص "اسمه عبدالله وخريج شريعة إسلامية يطلع في الشوارع بمنظر غير حضاري ومايشوف الناس شي وطن هائل من الشتايم والالفاظ النابيه! هذا شخص اسمه عبدالله يبث في برنامج اللوبس خريج شريعة اسلاميه وقاذف للامهات ل اي كومنت يجي فالبث يتطرق للاهل والسب بدون اي سبب".

وتابعت: "هذا شخص الي تابع بثوثه اكيد يعرف كيف يتطاول ع الاهل بطريقه وحشيه هجوميه حسبي الله ونعم الوكيل يغلط على من اراد بدون سبب او ادنى سبب !! حيل تمادى يارب المقطع يوصل للجهات المختصه يعيدون تربيته للعلم فالبث يقول انه ساكن فالرياض ويبث من استراحتة في حي الرمال".

لكن هناك مقطع فيديو نشره مؤخرا - يعتذر موقع "إرم نيوز" عن نشره بسبب الألفاظ البذيئة التي يحويها - شتم به الأمهات بألفاظ نابية وسبّب غضبا واسعا بين سعوديين، ودشن سعوديون وسم #قاذف_الامهات عبر موقع التواصل "تويتر"، وسط مطالبات بإلقاء القبض على صاحب المقطع، الذي أكد ناشطون أنه معتاد على شتم "الأهل" دون أسباب مبررة.

 

ولا يمكن لموقع "إرم نيوز" التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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