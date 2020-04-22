السعودية تطلق مبادرة "عودة" لتمكين المقيمين من السفر إلى بلدانهم

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة "عودة"، التي تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة والنهائي) من السفر جوا إلى بلدانهم.

وفي بيان توضيحي نشره حسابها في موقع "تويتر"، أكدت الداخلية إطلاق مبادرة "عودة" للمقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة والنهائي)، وتمكينهم من المغادرة عن طريق تقديمهم طلبات العودة من خلال منصة "أبشر".

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - تعلن وزارة الداخلية عن إطلاق مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم. pic.twitter.com/m0QB9KAydh — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 22, 2020

وأضافت أنه "سيتم النظر في الطلبات من قبل الجهات المعنية، وفي حال الموافقة ستصل رسالة لصاحب الطلب بتفاصيل موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يستطيع صاحب الطلب متابعة الإجراءات للسفر، حيث يمكنهم بعدها المغادرة عبر المطارات الدولية في المملكة".