ثلث الأسر البريطانية تحتاج دعما حكوميا لتجاوز أزمة كورونا

قالت أسرة من بين كل ثلاث أسر بريطانية إنها ستحتاج دعما حكوميا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتجاوز تبعات انتشار فيروس كورونا، وذلك وفق مسح يكشف عن تشاؤم متزايد حيال الأمان الوظيفي وقوة الاقتصاد.

وأفادت مؤسسة كانتار البحثية بأن 44% من الذين يعملون يعتقدون أن وظائفهم باتت أقل أمانا عما كانت عليه قبل 12 شهرا، وهي أعلى نسبة سجلتها المؤسسة منذ بدأت إجراء المسوح في آب/ أغسطس 2011.

وذكرت كانتار، اليوم الأربعاء، أن الثقة في قوة الاقتصاد البريطاني تتراجع منذ فرض عزل عام فعلي على البلاد في آذار/ مارس، إذ قال 65% من المشاركين في المسح إن أداء الاقتصاد أسوأ مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا.

ودشنت الحكومة حزمة إنقاذ اقتصادي تزيد في المجمل عن نصف تريليون دولار، تشمل سداد ما يصل إلى 80% من تكاليف الأجور للحد من تسريح العاملين.

وبحسب المسح، قال ستة من كل عشرة أشخاص إن الحكومة تتعامل مع أزمة كورونا بشكل مُرضٍ أو جيد جدا، ما ساعد في زيادة تأييد المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى 54% ، بارتفاع أربع نقاط مئوية منذ آذار/ مارس.

وأجرت كانتار مقابلات مع 1118 بالغا عبر الإنترنت بين 16 و20 نيسان/ أبريل من أجل المسح.