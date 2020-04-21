شهر رمضان يدفع الجزائريين إلى كسر قواعد الحجر الصحي (صور)

أقدم عدد كبير من الجزائريين اليوم الثلاثاء، على كسر قواعد الحجر الصحي عشية حلول شهر رمضان المبارك، بذريعة "التزود" بلوازم الشهر الفضيل.

وشهدت أسواق "بوزرينة" و"مارشي 12" و"كلوزال" وغيرها في العاصمة الجزائر وضواحيها، توافدا لعشرات الآلاف بغرض شراء الخضروات والتوابل واللحوم استعدادا لبدء الصيام في غضون الـ96 ساعة المقبلة.

وعلى نحو "مغاير" لما طبع الأسواق والميادين منذ شهر ونصف، لم تظهر علامات المبالاة باحترام التباعد ومسافة الأمان للوقاية من فيروس كورونا المتمدد محليا، والذي طال 2811 شخصا قضى منهم 392، بحسب آخر إحصائية.

وفي مشهد مشابه، كانت مراكز البريد والبنوك وسائر المرافق الخدمية على موعد مع حشود هائلة، ما اقتضى الاستعانة بتعزيزات أمنية لتأطير الجموع، في وقت اشتكى البعض من عدم احترام المواطنين لإجراءات الوقاية من الوباء القاتل كوفيد 19.

وفي تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، قال الحاج أحمد: "ليس هنا شيء في البيت، لذا لم يكن لدي خيار".

في المقابل، ركّز مواطن يدعى بشير على أن افتقار بلاده لثقافة التموين، وخدمة إيصال الطعام إلى البيوت، يفرض على مواطنيه التنقل إلى الأسواق خاصة مع اقتراب موعد حلول رمضان، وما يقتضيه من لوازم.

على صعيد متصل أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، والأمين العام لاتحاد التجار، طاهر بولنوار، على وفرة المواد الاستهلاكية، وأهابا بمواطنيهم تفادي التهافت، والالتزام بالمكوث في البيوت، خشية حدوث الأسوأ.