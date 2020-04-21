"زواج أون لاين" ورمضان بلا تجمعات عائلية.. كورونا يفرض عادات جديدة على الأردنيين

لم يكن تأثير فيروس كورونا على الأردنيين، مقترنا بالجانب الصحي فقط، فالعادات اليومية والتقاليد المتعارف عليها، هي أيضا أصابها الكثير من التغيير والخروج عن المألوف؛ تماشيا مع الحجر المفروض في البلاد.

منع إقامة الحفلات وإلغاء الأعراس، كان لهما النصيب الأكبر من الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيقول خالد الأمين إنه اضطر لتأجيل موعد زفافه الذي كان في بداية نيسان إلى أجل غير معلوم تطبيقا للقوانين المفروضة.

ويضيف خالد لـ"إرم نيوز"، أنه "تكبد العديد من الخسائر نتيجة هذا القرار، منها بيته الذي استأجره وما زال يدفع إيجاره دون السكن فيه، والعديد من التكاليف التي دفعها لتجهيز حفل الزفاف".

أما هلا المصري فترى بأن "الوضع الصعب الراهن يتطلب التساهل في موضوع الزواج، فهي عروس قبلت أن تذهب مع زوجها دون حفل زفاف أو تأجيله تماشيا مع الظروف الصحية".

وتقول في حديثها لـ"إرم نيوز"، إن "عريسها حصل على تصريح لمدة يوم واحد، وجاء وأخذها من بيت أهلها دون أي مظاهر تجمع أو حفلات".

وفي حادثة غريبة أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالزواج في زمن الكورونا، انتشر فيديو عقد قران زوجين بالأردن، بحضور والد العروس والعريس، في ظل حظر التجول والتزام الحجر المنزلي للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تم إجراء مكالمة فيديو بالمأذون الشرعي، في مشهد غير معتاد خلقته ظروف فيروس كورونا.

وظهر والد الفتاة يضع يده في يد العريس بينما يقوم آخر بوضع الهاتف أمامهم، ورددوا صيغة الزواج مع المأذون عن طريق مكالمة الفيديو، وبحضور الشهود.

وأثار مقطع الفيديو العديد من التعليقات عبر موقع تويتر، حيث قدم العديد التهاني للعروسين وتمنوا السعادة لهما خلال حياتهما المستقبلية، حيث قال أحدهم: "لا بد للحياة أن تستمر".

ويؤكد أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، أن "الزواج الإلكتروني معترف به عقلا وشرعا، والضرورات تبيح مثل هذه السلوكيات".

ويضيف الخزاعي لـ"إرم نيوز"، أن "تفشي الأمراض لا يمنع الفرح والسعادة واستكمال الحياة"، معتبرا أن "تسخير التكنولوجيا واستخدامها في مثل هذه المناسبات، خطوة حضارية مهمة من الدولة والمجتمع الذي تقبل مثل هذه السلوكيات وسخر سبل الزواج".

وينوه إلى أن "الزواج الإلكتروني أعطى رسالة للمجتمع بأن الفرح يتم بأبسط الأمور، وأن المبالغة بالأفراح والمناسبات والتبذير شيء ممكن الاستغناء عنه".

رمضان مختلف

وفي ذات السياق، كان لفيروس كورونا تأثير كبير على طقوس استقبال الشهر الفضيل، فغابت الزينة عن شوارع عمان ومنازلها كما جرت العادة، فيما اختارت بعض العائلات أن تعلق الفوانيس والأضواء داخل منازلها ترحيبا بشهر رمضان.

وتقول أم علاء وهي أم لأربعة أطفال، إنها زينت البيت بزينة رمضان، حتى يشعر أطفالها بأجواء الشهر الفضيل التي ينتظرونها كل عام.

وتضيف أنها "متفائلة بأن لا يستمر الحظر في الأردن طيلة الشهر الفضيل، وأن تعود الحياة لطبيعتها في أقرب وقت".

أما رانيا قطيش فترى بأن "أجواء رمضان تتسم باجتماع العائلة وهذا ما سنفتقده بالتأكيد في رمضان لهذا العام، مطالبة الحكومة بالتخفيف عن الأردنيين في الشهر الفضيل وإيجاد حلول سريعة تتيح للمواطنين رؤية عائلاتهم والاجتماع بهم".

ويشير كثيرون إلى أنهم سيفتقدون أيضا عادة العزائم التي كانت تجمع العائلات على الإفطار في رمضان، فيما يرى آخرون أن ذلك قد يكون فرصة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

فرصة دينية

في المقابل، يقول وائل السيد إن "هذا العام من رمضان سيكون له نكهة خاصة وفرصة للتقرب من الله تعالى دون وجود ملهيات عديدة، مثل المقاهي والسهرات الرمضانية".

ويضيف أن "على كل شخص أن يفكر مع نفسه بأخذ مسألة الحظر المنزلي كوسيلة للتقرب إلى الله، والتقرب من الأبناء الذين كانت تلهينا عنهم مشاغل الحياة".

سلوكيات جديدة

ويبين الدكتور الخزاعي أن "السلوكيات والعادات والتقاليد التي كانت تمارس قبل الكورونا ستتغير جميعها، فهناك سلوكيات جديدة حدثت بالمجتمع، مثل الاعتماد على النفس والاقتصاد والاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم المبالغة بالاحتفالات والمناسبات، بالإضافة إلى ثقافة الاعتذار عن المشاركة بالمناسبات الاجتماعية".

وتحدث الخزاعي عن سلوكيات وثقافات جديدة بدأ المجتمع الأردني يتعود عليها، مثل "ثقافة البعد عن التجمعات قدر الإمكان وثقافة الحرص وأخذ الحيطة والحذر"، مؤكدا أن "هذه كلها سلوكيات جديدة وأهمها ثقافة المبادرة بالاتصال والسؤال والتكاتف الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى ثقافة الاستغناء عن الكماليات والاعتماد على النفس".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، حتى مساء الإثنين، 417 إصابة، منها 7 حالات وفاة، بينما سجل حتى مساء السبت نحو 276 حالة تعافٍ.

ولمواجهة انتشار كورونا، أقر الأردن منتصف الشهر الماضي، تفعيل قانون الدفاع (الطوارئ)، فيما يفرض حظر تجوال جزئي، يسمح خلاله للمواطنين بتلبية احتياجاتهم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، سيرا على الأقدام، باستثناء محافظات الجنوب التي سُمح مؤخرا فيها باستخدام السيارات.