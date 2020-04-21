إمارة عسير تعلق على مقطع "سوق مواشي محايل" بعد الكشف عن الواقعة (فيديو)

أصدرت إمارة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا تشكر فيه مصور مقطع فيديو "سوق المواشي"، الذي توعد محافظ محايل عسير قبل يومين من الآن باتخاذ إجراءات ضده.

وأكدت الإمارة عبر حسابها في موقع "تويتر" أنه "تم التحقق من مقطع الفيديو الذي تم تصويره بسوق المواشي وأظهر ازدحاما كثيفا للسيارات فيه، وتبين صحة المقطع، وتم اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها الموقف".

ونوهت إلى أنه بالرغم من أن المصور لم يتخذ الطرق النظامية لإيصال المقطع المصور، وقام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تقدر صغر سنه، وحسن نيته، وكونه لم يقصد التشويش على عمل الجهات الحكومية، وتم إبلاغه أنه أحسن في رصد الخطأ غير المقبول، وهو ما يتوافق مع دعوة أمير المنطقة للإعلاميين بممارسة دورهم الطبيعي في رقابة أداء الأجهزة الحكومية والخاصة، ونقدها في حال التقصير.

وقدمت الإمارة في البيان شكرها لمصور المقطع، داعية المهتمين إلى إبلاغ ملاحظاتهم عبر القنوات الرسمية.

وتابعت في بيانها أن "السوق الذي ظهر في المقطع قد وجه أمير المنطقة بأن تقوم البلدية ومستثمر السوق بتحسينه، وأيضا أن تقوم البلدية بسرعة إنشاء سوق مؤقت وعاجل للأنعام، والتخفيف على المواطن، والحد من التزاحم، وتطبيق المسافات الاحترازية بين سيارات البائعين، وبالفعل انتهت البلدية من أعمال السوق خلال 48 ساعة، وتم افتتاحه صباح اليوم للمواطنين".

وكان محافظ محايل عسير قبل يومين قد أكد أنه "تمت متابعة ما رصده مقطع سوق المواشي، حيث تم التأكيد على دخول مركبات المواشي، وتحويل مركبات المتسوقين للمواقف الخاصة بها".

فيديو

محافظ محايل يتوعد باتخاذ الإجراءات ضد مصوّر مقطع فيديو سوق المواشي.. وتشكيل لجنة تضمّ المحافظة والشرطة والبلدية لمتابعة الوضع pic.twitter.com/b6kOztGjvU — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 18, 2020

وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة للوقوف على سوق الماشية في المحافظة، كما أكد على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مصور المقطع، بدعوى أنه لا يمثل أي وسيلة إعلامية رسمية.

وبرر رئيس البلدية لصحيفة "عكاظ" المحلية، سعيد حافظ، آنذاك، أن الازدحام المروري الذي شهده سوق المواشي كان بسبب إغلاق طريق، وتمت معالجة المشكلة.

وكان مصور مقطع فيديو قد رصد ازدحاما كثيفا لسيارات في سوق المواشي، رغم الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها المملكة في ظل انتشار فيروس "كورونا".