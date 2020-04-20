نعي مؤثر لمسعف كويتي توفي بسبب الإرهاق والعمل المتواصل في مواجهة كورونا

نعي مؤثر لمسعف كويتي توفي بسبب الإر...

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

نعت نخب كويتية بعبارات مؤثرة أحد المسعفين المشاركين بمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي أصاب قرابة ألفين شخص حتى الآن في البلد الخليجي الذي استنفرت فيه القطاعات الطبية كافة إلى جانب المتطوعين للتصدي لهذا الوباء.

وبحسب النشطاء، فإن المسعف ويُدعى سيد عمران دشتي (32) عاما توفي نتيجة الإرهاق بعد أيام متواصلة من العمل دون انقطاع في إسعاف المرضى والمصابين في مستشفى جابر، مؤكدين أن الوفاة طبيعية وليست بسبب كورونا.

وأثارت وفاة المسعف الكويتي، تفاعلا كبيرا من أطباء وأكاديميين أدرجوا اسمه في تغريدات متواصلة تحت وسم حمل اسمه؛ لاستذكار عمله في الإسعاف، ووصفوه بأنه "أحد أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا في الكويت".

ودفعت وفاة المسعف إلى مطالبات بإطلاق اسمه على إحدى قاعات المستشفى الذي كان يعمل به، أو أحد مراكز الإسعاف؛ وفاءً للشاب الذي توفي تاركا خلفه ابنة صغيرة.

وكانت البرلمانية صفاء الهاشم من بين المعزين بوفاة المسعف دشتي، حيث كتبت "رحم الله المسعف سيد عمران دشتي..الذى انتقل إلى جوار ربه كان يعمل في مستشفى جابر. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى المهندس ناصر العيدان الشاب الراحل قائلاً "فقدت الكويت أحد أبطالها في الصفوف الأولى بمستشفي جابر وهو المسعف #سيد_عمران_دشتي عن 32 عاما، فقد وافته المنية ليس من #فيروس_كورونا ولكن من إرهاق أيام متواصلة من الجهد والاخلاص في إسعاف المرضى ضمن الحرب على #كورونا_في_الكويت.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة".

وتعيش الكويت منذ أواخر فبراير الماضي، حالة من الاستنفار مقترنة بفرض إجراءات احترازية صارمة للسيطرة على الوضع الصحي منها منع التجمعات والاختلاط وفرض حظر تجول وعزل مناطق وأبنية وفرض الحجر الصحي على العائدين من الدول الأخرى.

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