نعي مؤثر لمسعف كويتي توفي بسبب الإرهاق والعمل المتواصل في مواجهة كورونا

نعت نخب كويتية بعبارات مؤثرة أحد المسعفين المشاركين بمواجهة أزمة فيروس كورونا الذي أصاب قرابة ألفين شخص حتى الآن في البلد الخليجي الذي استنفرت فيه القطاعات الطبية كافة إلى جانب المتطوعين للتصدي لهذا الوباء.

وبحسب النشطاء، فإن المسعف ويُدعى سيد عمران دشتي (32) عاما توفي نتيجة الإرهاق بعد أيام متواصلة من العمل دون انقطاع في إسعاف المرضى والمصابين في مستشفى جابر، مؤكدين أن الوفاة طبيعية وليست بسبب كورونا.

وأثارت وفاة المسعف الكويتي، تفاعلا كبيرا من أطباء وأكاديميين أدرجوا اسمه في تغريدات متواصلة تحت وسم حمل اسمه؛ لاستذكار عمله في الإسعاف، ووصفوه بأنه "أحد أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا في الكويت".

ودفعت وفاة المسعف إلى مطالبات بإطلاق اسمه على إحدى قاعات المستشفى الذي كان يعمل به، أو أحد مراكز الإسعاف؛ وفاءً للشاب الذي توفي تاركا خلفه ابنة صغيرة.

وكانت البرلمانية صفاء الهاشم من بين المعزين بوفاة المسعف دشتي، حيث كتبت "رحم الله المسعف سيد عمران دشتي..الذى انتقل إلى جوار ربه كان يعمل في مستشفى جابر. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة المُسعف «#سيد_عمران_دشتي» أحد أبطال الصفوف الأمامية في «مستشفى جابر» في مواجهة فيروس #كورونا بعد أيام متواصلة من الجهد في خدمة إسعاف المرضى.. ● إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/1ATJoB6S5v — مفتش الكويت (@MOOFTSH) April 20, 2020

رحم الله المسعف سيد عمران دشتي.. الذى إنتقل إلى جوار ربه كان يعمل فى مستشفى جابر.

إنا لله وإنا إليه راجعون🙏🏼🇰🇼 يخلف عليك بالجنة ونعيمها ويصبر المولى قلوب أهلك وحبايبك. pic.twitter.com/yFU5wIy44U — safa Alhashem (@safaalhashem) April 20, 2020

ونعى المهندس ناصر العيدان الشاب الراحل قائلاً "فقدت الكويت أحد أبطالها في الصفوف الأولى بمستشفي جابر وهو المسعف #سيد_عمران_دشتي عن 32 عاما، فقد وافته المنية ليس من #فيروس_كورونا ولكن من إرهاق أيام متواصلة من الجهد والاخلاص في إسعاف المرضى ضمن الحرب على #كورونا_في_الكويت.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة".

فقدت #الكويت أحد أبطالها في الصفوف الاولى بمستشفي جابر وهو المسعف #سيد_عمران_دشتي عن 32 عاما، فقد وافته المنية ليس من #فيروس_كورونا ولكن من إرهاق أيام متواصلة من الجهد والاخلاص في إسعاف المرضى ضمن الحرب على #كورونا_في_الكويت.. اللهم إرحمه وأغفرله وإجعل مثواه الجنة#فخور_اني_كويتي pic.twitter.com/V84iOk81lB — م. ناصر العيدان (@Nasser_Aleidan) April 20, 2020

وتعيش الكويت منذ أواخر فبراير الماضي، حالة من الاستنفار مقترنة بفرض إجراءات احترازية صارمة للسيطرة على الوضع الصحي منها منع التجمعات والاختلاط وفرض حظر تجول وعزل مناطق وأبنية وفرض الحجر الصحي على العائدين من الدول الأخرى.