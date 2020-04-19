السعودية.. تعاطف واسع مع الطبيب معتز هاشم عقب إصابته بفيروس كورونا

السعودية.. تعاطف واسع مع الطبيب معت...

تقترب السعودية من الوصول لرقم عشرة آلاف إصابة مؤكدة بالفيروس

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

تلقى طبيب سعودي شهير، سيلًا من عبارات التعاطف ودعوات الشفاء، اليوم الأحد، بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي دأب على توعية مواطنيه منه في الأيام الماضية.

ويحظى استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور معتز هاشم؛ بشهرة واسعة من خلاله نشاطه اللافت في مواقع التواصل الاجتماعي التي يقدم من خلالها معلومات واستشارات طبية مجانية في تخصصه.

وكان هاشم واحدًا من الأطباء السعوديين الذين قدّموا لمواطنيهم عدد كبير من نصائح الوقاية وطرق التعامل مع فيروس "كوفيد 19" الجديد قبل أن تتأكد إصابته هو بالفيروس الذي يتسم بسرعة العدوى.

وفور إعلان زملاء هاشم إصابته بفيروس كورونا، انهالت عليه عبارات التعاطف ودعوات الشفاء التي تقدمها أطباء وأمراء وكتاب وإعلاميون ونخب سعودية عديدة تشكل جزءاً من متابعي ذلك الطبيب.

 

ورد هاشم، على كل ذلك التضامن معه، بتغريدة عبر حسابه في تويتر الذي يحظى فيه بأكثر من ربع مليون متابع "شكراً، الله يسعدكم ويحفظكم ويحفظلكم من تحبون، أنا الحمدلله أفضل كثيراً وبإذن الله نكون أحد حالات الشفاء قريباً يارب".

ومن غير الواضح كيف وصل الفيروس للطبيب السعودي الشاب الذي يلتزم بالحجر المنزلي ويمارس عمله بشكل افتراضي من خلال التواصل مع مرضاه عن بعد.

وتقترب السعودية من الوصول لرقم عشرة آلاف إصابة مؤكدة بالفيروس، تعافى منهم نحو 1400 شخص وتوفي 97 آخرين، فيما تواصل السلطات إجراءاتها لمحاصرته عبر سلسلة إجراءات بينها فرض حظر للتجوال وتعليق للدراسة والعمل والسفر وإغلاق للمساجد.

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