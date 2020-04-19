السعودية.. تعاطف واسع مع الطبيب معتز هاشم عقب إصابته بفيروس كورونا

تلقى طبيب سعودي شهير، سيلًا من عبارات التعاطف ودعوات الشفاء، اليوم الأحد، بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي دأب على توعية مواطنيه منه في الأيام الماضية.

ويحظى استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور معتز هاشم؛ بشهرة واسعة من خلاله نشاطه اللافت في مواقع التواصل الاجتماعي التي يقدم من خلالها معلومات واستشارات طبية مجانية في تخصصه.

وكان هاشم واحدًا من الأطباء السعوديين الذين قدّموا لمواطنيهم عدد كبير من نصائح الوقاية وطرق التعامل مع فيروس "كوفيد 19" الجديد قبل أن تتأكد إصابته هو بالفيروس الذي يتسم بسرعة العدوى.

استودعناك الله يا دكتور معتز

خلي إيمانك بالله كبير وتيقن بالشفاء والسلامة وتفاءل بكل خير

أنت برعاية الكريم فأبشر — نوال الهوساوي (@NawalAlhawsawi) April 18, 2020

الف سلامة عليك د معتز وان شاء الله انك ترجع لنا طيب — د عـ يـ سـ ى الرشيدي/Stay Home (@essa_qq) April 18, 2020

حبيبنا ودكتورنا الدكتور معتز هاشم @drmoutaz تأكدت إصابته بفيروس كورونا وهو الآن بصحة جيدة ولله الحمد.

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الهدف من التغريدة لأني أعرف ان كثييير منا استفاد من الدكتور معتز وودي ندعوا له وأنا عارف إنه بيشوف كلامكم وينبسط منه ❤️ — د. أحمد العمار (@Dr_alammar1) April 18, 2020

وفور إعلان زملاء هاشم إصابته بفيروس كورونا، انهالت عليه عبارات التعاطف ودعوات الشفاء التي تقدمها أطباء وأمراء وكتاب وإعلاميون ونخب سعودية عديدة تشكل جزءاً من متابعي ذلك الطبيب.

اخي معتز

لا باس وطهور ان شاء الله

الله يجمع لك بين الأجر والعافية — د سلطان الخنيزان Dermatologist (@Drkhenaizan) April 18, 2020

أجر وعافية ياولدي دعوات محبيك كثيرة وبأعمالك الصالحة سيحفظك ربي لوالديك وأهلك وأحبتك ولنا اللهم هون عليه وعلى كل مرضانا ياكريم يارب @HashimAHashim58 — Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) April 18, 2020

سلامات الف مرة — Hasan Kutbi حسن كتبي (@HasanKutbi) April 19, 2020

ورد هاشم، على كل ذلك التضامن معه، بتغريدة عبر حسابه في تويتر الذي يحظى فيه بأكثر من ربع مليون متابع "شكراً، الله يسعدكم ويحفظكم ويحفظلكم من تحبون، أنا الحمدلله أفضل كثيراً وبإذن الله نكون أحد حالات الشفاء قريباً يارب".

شكراً

الله يسعدكم ويحفظكم ويحفظلكم من تحبون أنا الحمدلله أفضل كثيراً وبإذن الله نكون أحد حالات الشفاء قريباً يارب❤️ — د.معتز هاشم (@drmoutaz) April 19, 2020

دعواتنا بالشفاء العاجل للزميل العزيز د. معتز من فيروس كورونا

من الناس الطيبه المعطاءه اللي تستحق منكم الدعاء والتعاطف

قلوبنا معك الله يحفظك بحفظه — د. بدر ناصر المسيعيد (@baderalmosaieed) April 18, 2020

اللهم لك الحمد والشكر

تقوم بالسلامة وما ترى باس — خالد بن فهد آل سعود (@ENGKhaledalsaud) April 19, 2020

ومن غير الواضح كيف وصل الفيروس للطبيب السعودي الشاب الذي يلتزم بالحجر المنزلي ويمارس عمله بشكل افتراضي من خلال التواصل مع مرضاه عن بعد.

وتقترب السعودية من الوصول لرقم عشرة آلاف إصابة مؤكدة بالفيروس، تعافى منهم نحو 1400 شخص وتوفي 97 آخرين، فيما تواصل السلطات إجراءاتها لمحاصرته عبر سلسلة إجراءات بينها فرض حظر للتجوال وتعليق للدراسة والعمل والسفر وإغلاق للمساجد.