اقتراح نيابي بإقامة الصلوات رمزيا بالمساجد يثير جدلا في الكويت

أثار اقتراح نيابي تقدم به أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي، يتعلق بإقامة الصلوات في المساجد في شهر رمضان، جدلاً في الأوساط الشعبية من الناحية الشرعية والصحية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد الخليجي بسبب فيروس كورونا.

وتضمن الاقتراح الذي تقدم به البرلماني ماجد المطيري، السماح بإقامة رمزية للصلوات الجهرية وصلاة التراويح في المساجد، من خلال فتح مكبرات الصوت الخارجية في شهر رمضان، أثناء إقامة الإمام للصلاة إلى جانب المؤذن والعاملين في المسجد، "لخلق أجواء روحانية".

النائب ماجد المطيري: تقدمت بإقتراح لفتح المايكرفون الخارجي للمساجد في الصلوات الجهرية وكذلك صلاة التراويح والتهجد في العشر اﻷواخر على أن يصليها الامام والمؤذن والعاملين بالمسجد حتى لايفتقد الناس الأجواء الروحانية التي اعتادوا عليها في شهر القرآن بسبب قرار حظر التجول و التجمعات. pic.twitter.com/U5bqCVB9JF — ماجد مساعد المطيري - المركز الإعلامي (@MajidMusaad) April 19, 2020

وبرر عضو البرلمان اقتراحه الذي طالب بعرضه على مجلس الأمة، بـ"محاولة إضفاء طابع روحاني لدى السكان في الشهر المبارك، في أعقاب القرارات الرسمية التي منعت إقامة الصلاة في المساجد والاكتفاء بالأذان، لتجنب تأزم الوضع الصحي بين المواطنين والوافدين الذي يقبلون بشكل كبير على المساجد في رمضان".

وأحدث الاقتراح جدلاً بين النشطاء في البلد الخليجي الذي يقطنه أكثر من أربعة ملايين و700 ألف شخص، لتتباين وجهات النظر بين مؤيدين ومعارضين برروا اعتراضهم بجوانب شرعية وصحية.

وأيد اقتراح البرلماني عدد من النشطاء الذي طالبوا بذات الأمر، ومنهم الناشط خالد الصلال الذي وجه نداء إلى وزير العدل والأوقاف الدكتور فهد العفاسي للسماح للإمام والمؤذن بإقامة صلاة التراويح في المساجد وفتح مكبرات الصوت "ليتمكن السكان من الاستماع إليهم واستشعار الحالة الروحانية من داخل منازلهم".

اقتراح طيب و فعلا بيعطي جو رمضاني بطريقه امنه و ايضا الناس نفسيا راح ترتاح و تتصبر بهالطريقه — ﮼محمد،العبدالله 🇰🇼 (@alabdullahm) April 19, 2020

ويرى آخرون أن هذا الاقتراح "سيساهم بتعويض جزء من الأجواء الروحانية التي اعتادوها في شهر رمضان منذ زمن طويل"، حيث يقول الناشط محمد العبد الله: "اقتراح طيب وفعلا بيعطي جو رمضاني بطريقه آمنه و أيضا الناس نفسيا راح ترتاح و تتصبر بهالطريقه".

اقتراح طيب و فعلا بيعطي جو رمضاني بطريقه امنه و ايضا الناس نفسيا راح ترتاح و تتصبر بهالطريقه — ﮼محمد،العبدالله 🇰🇼 (@alabdullahm) April 19, 2020

إلا أن هذا الاقتراح لم يلق استحسان آخرين اعتبروا أنه "في غير مكانه"، ومنهم المدوِن ناصر المطيري الذي حذر من عواقب هذا الأمر، قائلاً: "ابو طلال هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ... بالإضافة إلى أن به محاذير كثيرة تخالف الهدف الأساسي من الحظر ... وسيفتح المجال لمخالفته من بعض الناس للدخول إلى المسجد للصلاة ...الخ فتنبه بارك الله فيك".

وقال المغرد سلمان علي خالد إن "هذه الأمور من اختصاص رجال الدين وأهل الفتوى وليست محل اجتهاد الأشخاص".

امور مثل هذي من اختصاص رجالات الدين واهل الفتوى وليست محل اجتهاد من الاشخاص — سلمان علي خالد (@sQq1l99aJzsbYBC) April 19, 2020

ورأى آخر أن "فتح المكبرات أثناء الصلوات قد تكون له نتائج عكسية وسلبية بإقدام البعض على كسر الحظر والتوجه إلى المساجد لإقامة الصلاة وهو مخالف للقرارات الرسمية التي تحث على البقاء في المنزل لتجنب الإصابة بالمرض".

يذكر أن ذات السجال دار بين النشطاء السعوديين الذين طالبوا كذلك بفتح مكبرات الصوت، ومنهم استشاري الطب النفسي الشهير الدكتور طارق الحبيب، الذي طالب بالسماح لأئمة المساجد بالاقتداء بالحرم في إقامة الإمام للصلوات الجهرية والتراويح بمكبرات الصوت.

أتمنى السماح لأئمة المساجد الاقتداء بالحرم وذلك في اقامة الإمام صلاة الفجر والمغرب والعشاء والتراويح ( منفردا ) بمكبرات الصوت حتى يعيش الناس روحانية رمضان مما يكسر بعض الملل في نفوسهم شرط التزام الناس بالحظر فهو أهم من صلاة الجماعه في هذه الأيام #طارق_الحبيب — أ. د. طارق الحبيب (@Talhabeeb) April 18, 2020

وكانت ردود فعل السعوديين شبيهة بردود فعل جيرانهم في الكويت، بين مؤيد لاقتراح الدكتور الحبيب وبين رافضٍ له ومعتبر أنه "بدعة مخالفة للشرع".

وكانت السعودية من الدول التي أغلقت مساجدها جميعاً بسبب جائحة كورونا، باستثناء الحرمين الشريفين (المكي والنبوي)، حيث مازالت الصلوات الخمس وصلاة الجمعة تقام فيهما وإنما بعدد محدود من المصلين.