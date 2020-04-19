بسبب كورونا.. نيويورك تستعد لإقامة مراسم الزواج عبر "الفيديو كونفرانس"

انضمت حفلات الزفاف في أمريكا إلى قائمة الأشياء التي يمكن القيام بها على الإنترنت خلال جائحة كورونا، جنبا إلى جنب مع سائر التجمعات مثل الحفلات بكافة أنواعها، تنفيذا لإجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بقواعد البقاء في المنزل.

ومن المقرر أن يتمكن سكان نيويورك قريبا من الحصول على تراخيص زواجهم عن بعد، وسيكون باستطاعة موظفي الولاية عقد مراسم الزواج عبر الفيديو، وفقا لما ذكره موقع "سي نت"، نقلا عن ميليسا ديروسا، كبير مساعدي محافظ الولاية أندرو كومو.

وقالت ديروسا، سكرتيرة المحافظ خلال مؤتمر صحفي، إن "كومو سيوقع أمرا تنفيذيا لاعتماد القرار الجديد، في الوقت الذي تزداد فيه الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف النيويوركيين بقوة، رغم أن انتشاره أظهر علامات تباطؤ في الأيام الأخيرة".

ولم تشرح ميليسا ديروسا بالتفصيل الخدمات اللوجستية الخاصة بالحصول على التراخيص عن بعد، لكن يبدو أن المزيد من التفاصيل سيكون أكثر تفصيلا في القرار الذي سيعتمده كومو.

وكان عدد من الراغبين بالزواج قد اضطروا لتأجيل أو إلغاء مراسم الزفاف المقرر إجراؤه في الربيع والصيف، بسبب إغلاق معظم مكاتب الزواج في نيويورك، على خلفية مكافحة انتشار الفيروس القاتل.

كما يأتي القرار الجديد في إطار محاولات التصدي لانتشار الفيروس، حيث كانت نيويورك الولاية الأمريكية الأكثر تضررا من مرض "كوفيد-19"، وهو المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد.