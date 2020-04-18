الأردن.. ضبط فتاتين ظهرتا بـ"لباس فاضح" في الشارع العام

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أعلن جهاز الأمن العام في الأردن، بأن قواته ضبطت يوم السبت فتاتين من جنسية أوروبية ظهرن بلباس فاضح بأحد أحياء العاصمة عمّان. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه على اثر تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله فتاتان بلباس فاضح في احدى مناطق العاصمة فقد تم التحقيق في ذلك المقطع من قبل الامن الوقائي وتحديد هوية الفتاتين اللتين تبين انهما من جنسية اوروبية. وحسب الناطق الإعلامي "جرى ضبطهن وتبين أنهن يقمن بادارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحض على الفجور وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن".