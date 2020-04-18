الآلاف يتحدون الإغلاق لحضور جنازة داعية إسلامي في بنغلادش‎

المصدر: ا ف ب

تحدى عشرات آلاف الأشخاص في بنغلادش، الإغلاق العام المرتبط بفيروس كورونا، اليوم السبت، لحضور جنازة أحد كبار الدعاة الإسلاميين، فيما تصارع السلطات عدد الإصابات المتزايد.

واتفقت الشرطة مع عائلة الداعية المتوفى جبير أحمد أنصاري، على حضور 50 شخصا فقط الجنازة في بلدة السرايل في شرق البلاد، لتفادي خطر انتشار الفيروس القاتل.

لكن رئيس الشرطة المحلية، شهدات حسين، قال إن عناصر الأمن عجزوا عن وقف الحشود التي جاءت لتكريم الواعظ الشعبي ورئيس المعهد الدينيّ الذي يبلغ من العمر 55 عاما، والذي توفي الجمعة.

وقال حسين إن "الناس جاؤوا في موجات"، كما أعلن منظمو الجنازة أن حوالي 100 ألف شخص حضروها.

بدوره، قال مساعد رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، شاه علي فرهاد، إن أكثر من 100 ألف شخص حضروا الجنازة.

وفرضت بنغلادش إغلاقا وطنيا في 26 آذار/ مارس، بعد أن انتشر فيروس كورونا في جميع أرجاء البلد الذي يبلغ عدد سكانه 168 مليون نسمة.

وسجّل البلد الآسيوي الفقير 2200 حالة إصابة و84 وفاة، حسب آخر الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة، السبت.

وأجرت السلطات اختبارات قليلة، ويقول خبراء إن عدد الحالات الفعّلي أعلى من الرقم الرسمي.

وتحظر الإجراءات المتبعة أداء أكثر من خمسة أشخاص الصلاة معا في مساجد البلاد البالغ عددها 300 ألف مسجد.

ودعت رئيسة الوزراء مواطنيها للصلاة في منازلهم، عندما يبدأ رمضان نهاية الشهر الجاري.

لكن عددا من رجال الدين المؤثرين دعوا المسلمين إلى حضور الصلوات اليومية في المساجد بشكل طبيعي.

والشهر الماضي، حضر ما لا يقل عن 25 ألف شخص صلاة جماعية في حقل بمدينة رايبور في جنوب البلاد لترديد "آيات الشفاء" لتخليص البلاد من الفيروس القاتل.