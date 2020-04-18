بسبب الحظر.. عائلة تستعين بسيارة إطفاء لوداع أحد أفرادها وهو يحتضر (فيديو)

ساعد قسم الإطفاء المحلي في هولندا، إحدى العائلات على وداع أحد أفرادها وهو يحتضر وسط قواعد الإغلاق في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يُبين قيام قوات الإطفاء في أمستردام، بمساعدة أسرة على توديع أحد أقربائها من كبار السن وهو هنري نيجوف 87 عامًا أثناء احتضاره، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وأكد الأطباء أن المريض ليس أمامه وقت طويل وسيفارق الحياة قريبًا، وحتى يتسنى لهم توديعه، مدتهم قوات الإطفاء بالسلم المتحرك الخاص بهم للصعود إلى غرفة المريض لكن من خلال النافذة بعد غلق دار الرعاية التي يقبع بها ضمن قواعد الإغلاق التي تتبعها البلاد لمحاولة احتواء الوباء القاتل.

وتعود الأحداث عندما أبلغت دار الرعاية الموجودة في مدينة أنتون دي كومبلين، أمستردام عائلة السيد نيجوف أن حالته متدهورة ولن يصمد طويلًا فقامت حفيدته بالاتصال مباشرًة بفرقة الإطفاء المحلية بالمدينة لمساعدتهم على رؤية جدها دون الدخول لدار الرعاية.

وعلى الفور وافقت فرقة الإطفاء على المساعدة، وظهر أفراد الفرقة خلال مقطع الفيديو وهم يضعون العائلة على السلم الكهربائي المتنقل ويقومون برفعهم لنافذة بالدور الرابع حتى يتمكنوا من توديع المريض.

وفي وقت لاحق كتبت الحفيدة منشورًا عبر صفحتها على فيسبوك لتعبر عن امتنانها وتقديرها لجهود فرقة الإطفاء لمساعدتهم على توديع جدها مؤكدة أنه كان كل شيء بالنسبة لهم.

وأضافت أنها هي وأسرتها لم يتمكنا من رؤية جدها منذ تاريخ 19 آذار/مارس عندما قررت دار الرعاية إغلاق أبوابها حفاظًا على الموجودين من التقاط عدوى كورونا وكانت متخوفة من عدم تمكنهم من رؤيته مرة أخرى.

وأكدت أيضًا أن جدتها كانت سعيدة للغاية بمساعدة فرقة الإطفاء وقالت لها أولئك الذين يفعلون الخير دائمًا يحصلون على الخير، كما توجهت ابنة نيجوف بالشكر لأفراد فرقة الإطفاء بالنيابة عن أفراد أسرتها جميعًا تقديرًا لمساعدتهم واستخدام هذه الطريقة حتى يتمكنوا من رؤية والدها مرة أخرى وحتى يتمكن أحفاده من رؤيته وتوديعه.

جدير بالذكر أن عدد إصابات كورونا في هولندا تخطت 30 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 3459 حالة.