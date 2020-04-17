"ارجع يا سليمان".. حملة إلكترونية تطالب فلسطينيا مصابا بكورونا بالعودة للحجر الصحي بعد هروبه (فيديو وصور)

هرب شاب فلسطيني في مدينة الخليل من الجهات المختصة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشترطا لتسليم نفسه إسقاط حكم بالسجن عشر سنوات صادر بحقه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة الفلسطيني سليمان، عبر هاشتاغ #ارجع_يا_ سليمان، وذلك لدفعه تسليم نفسه لعدم انتشار الفيروس.

وكتب الناشط أحمد شعبان: "مصاب بفيروس كورونا في مدينه يطا بالخليل يرفض تسليم نفسه للحجر.. سليمان هرب من مدينة يطا دون أن يبلغ أحد عن مكان تواجده.. آلاف الهاشتاغات انطلقت عبر مواقع السوشيال ميديا، مكبرات المساجد تنادي، الإذاعات تناشد، ولا زال سليمان فارًا بالفيروس".

مصاب بفيروس كورونا في مدينه يطّا بالخليل يرفض تسليم نفسه للحجر.. سليمان هرب من مدينة يطّا دون أن يبلغ أحد عن مكان... Posted by Ahmad Sha'ban on Friday, April 17, 2020

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ، فيما نشر آخرون فيديو للحظة القبض على سليمان من قبل الشرطة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع تمهيدًا لتسليمه للسلطة الفلسطينية.

سليمان انمسك في السبع وجاري تسليمه للسلطة Posted by ‎أيمن العالول‎ on Friday, April 17, 2020

بدورها، أكدت محافظة الخليل، أنه تقرر تأجيل تنفيذ مذكرة توقيف بحق مواطن مصاب بفيروس (كورونا) من يطا، جنوب المدينة.

وقالت المحافظة، في تصريح لها عبر فيسبوك: "بخصوص الحالة المصابة من يطا تم تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف للمذكور بسبب وضعه الصحي"، مؤكدة أنه لم يصدر بحقه أي حكم من القضاء.

بخصوص الحالة المصابة من يطا تم تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف للمذكور بسبب وضعه الصحي علما انه لم يصدر بحقه اي حكم من القضاء. Posted by ‎محافظة الخليل"Hebron governorate"‎ on Friday, April 17, 2020

وحسب آخر إحصائية، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين.

وأوضحت الكيلة أن ثماني حالات تعافت من الفيروس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المسجلة في جميع المحافظات الفلسطينية بلغ 307 إصابات، حيث يرتفع إجمالي عدد المصابين في فلسطين إلى 307، إضافة إلى 95 مصابًا في القدس.

وأشارت الكيلة إلى أن ست إصابات لمخالطين، من بينها طفلة بعمر عامين، وشقيقها بعمر 12 عامًا من قرية بيت لقيا غرب رام الله، انتقلت لهما العدوى عن طريق والدهما المصاب، وهو عامل، إضافة لستة عمال من قرى قطنة وكفر عقب بالقدس، ويطا في الخليل، وكفر راعي في جنين، وخربثا المصباح في رام الله، والعبيدية في بيت لحم.