الإمارات تتكفل برعاية أسر المتوفين بـ"كورونا" من جميع الجنسيات

الإمارات تتكفل برعاية أسر المتوفين...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، اليوم الجمعة، أنها بصدد كفالة ورعاية أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا، من جميع الجنسيات داخل الدولة؛ وذلك ضمن مبادرة أطلقتها سابقا تحت عنوان "أنتم بين أهلكم".

ووفق مكتب الاتصال الحكومي، فإن المبادرة تأتي بهدف "تخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بأسر المتوفين بسبب كورونا".

وتقول الهيئة، إنها بصدد "وضع آلية مرنة لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات أسر المتوفين وتلبيتها على الفور".

وفي السابق، أعلنت الإمارات أن العلاج والفحوصات المتعلقة بوباء كورونا تقدم مجانية للمواطنين والمقيمين، في كافة المستشفيات والعيادات الخاصة.

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