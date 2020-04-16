مسن يخوض مغامرة "مجنونة" لرؤية زوجته المصابة بـ"كورونا" (فيديو)

استعان مُسن ثمانيني من "ماساتشوستس" بالولايات المتحدة الأمريكية، بسلم رافعة مثبت على شاحنة، من أجل رؤية زوجته المحتجزة داخل دار للرعاية؛ على خلفية إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد منعه من زيارتها.

وكان مقطع فيديو قد انتشر للزوج العجوز العاشق الذي يُدعى نيك أفتجيس البالغ من العمر 88 عاما، شاركه أحد الأقارب على صفحات فيسبوك، ويظهر فيه وهو يقف بداخل صندوق الرافعة التي تصعد إلى نافذة بالطابق الثالث خارج إحدى دور التمريض وإعادة التأهيل في ووترتاون، حيث كانت زوجته ماريون، تعيش.

وطلب أحد الأقارب من أفتجيس قبل رفعه إلى النافذة التي لوحت فيها ماريون البالغة من العمر 85 عاما، أن يتحكم بأعصابه جيدا ولا يأتي بأي شيء سخيف.

Posted by Sydney Avtges on Wednesday, April 8, 2020

ووفقا لصحيفة "بوسطن غلوب"، عرضت عائلة المسن الفكرة غير التقليدية للم شمل الزوجين على الإداريين في مركز إعادة التأهيل، حيث لاقت قبولا منهم، فيما مدح مدير دار الرعاية جيمس تريسي للصحيفة الرجل، قائلا: "لقد كان زوجا مخلصا جدا.. لم يفوت يوما".

فكر كريس أفتجيس، ابن نيك، في الحل بعد التواصل مع الأصدقاء والعائلة على فيسبوك؛ لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم استئجار أو استعارة مصعد بشاحنة.

وأشار كريس أفتجيس إلى أن صديقا له بالمدرسة الثانوية أبدى استعداده للمساعدة.

وقال لصحيفة غلوب: "لذا تواصلت مع دار التمريض وتحدثت معهم وحرصت على أن أحصل على موافقتهم جميعا، وبدأت الاستعداد لإتمام الأمر.. وبحلول بعد ظهر يوم الأربعاء في الساعة الثانية، كان والدي في الهواء".

من جانبه، قال نيك أفتجيس إنه شعر بسعادة بالغة لمجرد أنه امتلك القدرة على التحدث إلى زوجته ولمسها لفترة وجيزة، بينما كان معلقا خارج نافذة الطابق الثالث.

يقول: "لقد لمسنا بعضنا البعض من خلال الزجاج"، كما لفت المسن العاشق إلى اعتزامه التخطيط لقضاء إجازة مع زوجته في أقرب وقت ممكن.. بحسب الصحيفة.

في سياق مرتبط، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت مؤخرا، معدلات وفيات مرتفعة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، حيث أظهر تقرير لرويترز أن عدد الوفيات يقترب من 30 ألفا، ورغم الأعداد الكبيرة إلا أن هناك أضواء خافتة حول بدء انحسار الفيروس كانت تلوح بالأفق.

وعلى الصعيد العالمي، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا أكثر من 2 مليون إصابة، في حين تجاوز عدد المتوفين 60 ألفا حول العالم.