بعد حادثة ملاك.. مطالبات بتشريع قانون "مناهضة العنف الأسري" في العراق‎

تصاعدت الدعوات في العراق، إلى تشريع قانون "مناهضة العنف الأسري"، بعد واقعة الشابة ملاك في محافظة النجف، والتي أضرمت النار في نفسها إثر خلافات عائلية.

وأقدمت الشابة ملاك قبل أيام، على إضرام النار في نفسها؛ احتجاجا على منعها من زيارة أهلها، بعد محاولات حثيثة استمرت ثمانية أشهر، في واقعة هزت المجتمع العراقي، وأعادت المطالبات بقانون مناهضة العنف الأسري، للحد من تكرار تلك الحالات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، عبر بيان أصدرته اليوم الخميس، إنها "تحث البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري، وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأضاف البيان، أن "صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، يعبرون عن قلقهم من ارتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة كورونا، مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه، خلال الأسبوع المنصرم، ومنها تقارير عن اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جرّاء العنف الأسري، وقيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة".

وأشارت البعثة إلى أن "هذا التصاعد في مثل هذه الجرائم يثير القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري".

وشهد العراق أسبوع عنف، ضد النساء، حيث تعرضت امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاغتصاب في محافظة كركوك، على يد منتسب في الشرطة المحلية، قبل أيام، فيما أقدمت شابة في العاصمة بغداد على الانتحار بحجابها، في ظروف غامضة، بالإضافة إلى واقعة الشابة ملاك، التي ما زالت ترقد في المستشفى تعاني جروحا حادة.

وإثر ذلك، طالب نشطاء حقوقيون، ومعنيون، بضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري؛ للحد من تفشي العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة والطفل في المجتمع العراقي، حيث يعزوا مختصون ذلك إلى واقع الفقر الذي تعيشه أغلب المحافظات العراقية، والأزمات والنكبات التي مرت بالبلاد خلال السنوات السابقة، فضلا عن تعاظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وما ينتج عن ذلك من شك وريبة.

بدورها، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، يسرى رجب، إن "البرلمان العراقي، ماضٍ في تشريع هذا القانون، خلال الفترة المقبلة، وحسب ما تقتضيه الظروف، حيث كانت هناك مساعٍ منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية، لكن تطورات الأحداث، وتفشي وباء كورونا، حال دون ذلك، بالإضافة إلى وجود بعض الجهات والأحزاب الدينية الرافضة لهذا القانون، والتي ترى بأنه خطر عليها، وعلى مكتسباتها".

وأضافت رجب في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "القانون الجديد سيخدم الأسرة العراقية والطفل، ويحافظ عليها، فهو ليس موجها ضد شريحة معنية كالرجال مثلا، بل على العكس، يحافظ على منظومة الأسرة، ويعاقب المخالفين، وفيه فقرات تتضمن طرق حماية الأسرة، وتعزيز دورها في المجتمع".

وبشأن تطبيق هذا القانون، قالت البرلمانية العراقية: "إننا بحاجة إلى التثقيف بشأن هذا القانون، وإيضاح دوره في المجتمع، وهذا يقع على الوزارات المعينة، مثل وزارة الثقافة والصحة والرعاية الاجتماعية".

وكانت المسودة الأولى التي تحمل اسم هذا المشروع قد طُرحت قبل 8 سنوات، في العام 2012 ، بينما بقي معلقا في مجلس النواب منذ العام 2015، وحالت الأحزاب الدينية دون مناقشته، على الرغم من أن جماعات حقوقية اعتبرته غير مثالي وغير منصف بالقدر الكافي للمرأة.

ويعتبر مشروع القانون الجديد، العنف الأسري جريمة يحاسب عليها القانون، ويهدف إلى تشكيل لجنة عليا لمناهضة العنف للوقاية من أشكال العنف الأسري كافة، كما ينص على تشكيل مديرية حماية للأسرة تتولى البحث والتحقيق في شكاوى العنف الأسري وتشكيل محكمة متخصصة بالأسرة تتولى التحقيق في قضايا العنف الأسري.

ويمنح مشروع القانون الجديد، القاضي المختص حق إصدار قرار حماية للضحية وإيداعها في المراكز الأمنية إذا استشعر أن هناك خشية على حياتها وسلامتها، كما ألزم المشروع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء المراكز الآمنة لضحايا العنف الأسري في عموم محافظات العراق وتقديم الدعم والمساعدة للضحية من خلال توفير العلاج، وإعادة تأهيلها نفسيا.

وتنص المادة 41-1 من قانون العقوبات العراقي المعدل لسنة 1969 على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق في (تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا).

وتشير تقديرات رسمية سابقة إلى أن واحدة من كل 5 سيدات في العراق تتعرض للعنف الأسري البدني.

وخلال العام 2012، أبلغت 36% من الزوجات العراقيات على الأقل بتعرضهن لأذى نفسي من أزواجهن، فيما تعرضت 23% منهن لإساءة لفظية و6% لعنف بدني و9% لعنف جنسي.