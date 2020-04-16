توقيف شقيقين بالكويت لاختراقهما حظر التجول والاعتداء على شرطي

احتجزت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت شقيقين كويتيين، على خلفية إهانة رجل أمن، والاعتداء عليه بالضرب، إضافة لمخالفتهما حظر التجول، وفق شهادة رجل الأمن.

وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، كان رجل شرطة طلب من "العمليات" إسنادا أمنيا، لتعرضه للإهانة والضرب.