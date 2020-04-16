توقيف شقيقين بالكويت لاختراقهما حظر التجول والاعتداء على شرطي

احتجزت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت شقيقين كويتيين، على خلفية إهانة رجل أمن، والاعتداء عليه بالضرب، إضافة لمخالفتهما حظر التجول، وفق شهادة رجل الأمن.
وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، كان رجل شرطة طلب من "العمليات" إسنادا أمنيا، لتعرضه للإهانة والضرب.
وأضاف مصدر للصحيفة، أن الشرطي قال "إنه شاهد شابا يخالف الحظر، ولدى ضبطه حضر شقيق الموقوف، وقام الشقيقان بضربه".
بدورهما، نفى الشقيقان صحة الواقعة، وقالا إن أحدهما كان يقف مقابل باب المنزل ليقوم الشرطي بمحاولة ضبطه، فيما تمت إحالة القضية لجهات الاختصاص.