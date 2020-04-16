وسيم يوسف يظهر مجددا ويكذب شائعات سجنه (فيديو)

عاد الداعية ومقدم البرامج الدينية وسيم يوسف للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بعد فترة من الغياب، لينفي شائعات طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استقبها بتغريدة ألقى فيها تحية صباحية على متابعيه.

صبحكم الله بالخير ❤️ — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) April 16, 2020

وقال وسيم في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم: "في هذا الوقت العصيب على العالم، لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا #الإنسانية مع مرض #كورونا ونسأل الله السلامة للجميع ..أحببت إبلاغكم كل ما وصل إليكم من إشاعات وأخبار عن حكم سجني، فهو كذب محض .. وأنا بخير وعافية وجداً مشتاق لكم .. — وأشكركم جميعاً".

في هذا الوقت العصيب على العالم، لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا #الإنسانية مع مرض #كورونا ونسأل الله السلامة للجميع ..

أحببت إبلاغكم كل ما وصل إليكم من إشاعات وأخبار عن حكم سجني، فهو كذب محض ..

وأنا بخير وعافية وجداً مشتاق لكم ..

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وأشكركم جميعاً — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) April 16, 2020

وكان ناشطون قد تداولوا معلومات وأنباء عن صدور حكم قضائي عن محكمة إماراتية بسجن وسيم يوسف على خلفية عدد من القضايا المرفوعة ضده مؤخرا.

محكمة الجنايات في أبو ظبي تحكم على وسيم يوسف بالسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية وقدرها 300 ألف درهم إماراتي.

طعن وسيم يوسف بصحيحي البخاري ومسلم، وحرض على سجن العلماء والدعاة ،وتمنى القتال في جيش الطاغية بشار.

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ#وسيم_يوسف #الامارات pic.twitter.com/jaBOeRjXAC — ابن البكري الشامي (@Bakrishami100) April 13, 2020

وتنوعت الأنباء التي راجت خلال الساعات الماضية بشأن الحكم على وسيف يوسف، حيث قال ناشطون إنه حكم عليه بالسجن 5 سنوات، فيما قال آخرون إن السجن كان مرفقا بغرامة مالية كبيرة.

انباء عن الحكم على#وسيم_يوسف

ب ٥ سنوات سجن وغرامه ٣٠٠ الف درهم بتهمة اثارة الكراهيه ضد الامارات .

اللهم لك الحمد .

(وماربك بظلام للعبيد)

يمهل ولايهمل . pic.twitter.com/TtgSdzXeSh — عبدالرحمن (@Tlmnbcxril) April 12, 2020

وغاب وسيم يوسف عن موقع التواصل الاجتماعي منذ شهرين على الأقل، على خلفية القضية المنظورة بالاتهامات الموجهة ضده، بعد إسناد النيابة له تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقا للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

وكانت محكمة الجنايات في أبوظبي قد قضت قبل نحو 3 أسابيع بعدم اختصاصها الولائي للنظر في قضية اتهام وسيم يوسف بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت إحالتها إلى النيابة الاتحادية.