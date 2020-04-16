ضبط كويتي كسر حظر التجول ومعه مخدرات

ضبطت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت كويتيا كسر حظر التجول، وهو ىحالة غير طبيعية.

وقال مصدر أمني إن "دوريات الداخلية رصدوا مركبة تتجول وقت الحظر وعند توقيفه لمعرفة سبب تواجده وقت الحظر وما إذا كان يحوز تصريحا أو طبيعة عمله تسمح له بالخروج، تم طلب هوية الشخص.

وتبين أن المخالف مواطن ولدى التحدث معه قال لرجال الداخلية "لحظة انا جيتكم بالغلط" ليتم الاشتباه في أنه بحالة غير طبيعية وعند إنزاله من المركبة التي كان يقودها وتمهيدا لإصعاده الدورية تم العثور معه على هيروين وأدوات تعاط".

وأشار المصدر إلى أن الكويتي حاول الهرب من رجال الداخلية إلا أنهم لم يتركوا له الفرصة، وتم بعدها إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص وسحب مركبته، وجار التحقيق بالواقعة.