الكويت .. موظف طوارئ لطالب ضابط عند نقطة أمنية: "تبي أنعلك" (فيديو)

الكويت .. موظف طوارئ لطالب ضابط عند...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

أوقفت إدارة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت موظف طوارئ، يعمل في إحدى الوزارات بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يهين طلبة ضباط.

ووفق صحيفة "الراي" المحلية، فإن الموظف عمد إلى الاستهزاء بعمل طلبة ضباط في أكاديمية سعد العبدالله عند نقطة أمنية في فترة حظر التجول، بعد توزيع مهام عليهم لإسناد قوة الشرطة خلال حظر التجول.

وقال الموظف في المقطع ساخرا "عزيزي الضابط للي للحين ما تخرج، للي صار عندكم نقص وطلعوك تكملة عدد، اهدا حبيبي مادري شناديك ابو خيوط اناديك، جاييك عسيارة الطوارئ ولبس الطوارئ وكيرنية الطوارئ وباركود الطوارئ وتقلي شعندك طالع، تبي أنعلك (ارميك بحذاء)".

فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق الموظف.

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