بعد مطاردة أمنية.. توقيف 3 أشخاص خرقوا حظر التجول بالسعودية

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية قائد مركبة ومرافقَيه، وذلك بعد عملية مطاردة إثر خرقهم حظر التجول.

وكان المتهمون الثلاثة يستقلون مركبة من نوع "لاند كروزر"، متجاوزين نقاطا أمنية لمنع التجول، وذلك بالقيادة بسرعة عالية، وبعد مطاردة أمنية لهم تم ضبطهم إثر اصطدامهم بحاجز خرساني قرب أحد الجسور.

ووفق صحيفة "سبق" المحلية، فإن قائد مركبة من نوع "جيب لاندركروزر"، برفقته راكبان، تجاوزوا نقاطا أمنية فترة حظر التجول، فأطلق رجال الأمن نداءات لهم للتوقف لكنهم لم يستجيبوا، وانطلقت السيارة بسرعة عالية، فتم التعميم على المركبة، وبعد مطاردة أمنية اصطدموا بحاجز خرساني، فتم ضبطهم من قبل رجال الأمن، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج إثر إصابات لحقت بهم.