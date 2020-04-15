رغم مخاطر "كورونا".. حفل صاخب لأثرياء في جزيرة بالي يشعل الغضب (فيديو صور)‎

تسبب فيديو لمجموعة من الأثرياء، وهم يحتفلون داخل فيلا فاخرة في جزيرة بالي في إندونيسيا، رغم انتشار فيروس كورونا، في حالة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد مواطنون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء الأشخاص الذين كان من ضمنهم أحد نجوم "انستغرام" في بريطانيا وعارضتا أزياء روسيتان، واللتان ظهرتا في الفيديو علانية وهما تخرقان قواعد التباعد الاجتماعي في حفل أقيم يوم الأحد الماضي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر الفيديو مجموعة من اللقطات لرجل يشغل الموسيقى بينما يشرب المحتفلون الكحول ويرقصون في فيلا في شمال كوتا، مقاطعة في بادونج ريجنسي في بالي، إندونيسيا.

ورغم عدم خضوع إندونيسيا رسميا للإغلاق، إلا أنه تم إلزام السكان بالبقاء في منازلهم وتجنب التجمعات.

ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الحفل بأنه "مخجل"، وطالبوا بترحيل الحاضرين إلى بلادهم. وعلق أحد الأشخاص: "إذا لم تتمكن من اتباع القواعد، فارجع إلى بلدك".

ونشر أحد رواد مواقع التواصل هذه اللقطات من مانشستر ويدعى "تيرون هيرميت"، وأغلق حسابه منذ ذلك الحين بعد أن تلقى رد فعل عنيف عبر الإنترنت.

وأصدر هيرميت اعتذارا يقول فيه: "لم يكن ذلك حفلي، ولكن أعتذر عن الحضور، لم أكن أدرك أنه سيكون هناك عدد كبير من الأشخاص في الحفلة، لذا بدأت أشعر بالقلق".



وقال إنه يحترم بالي، وأنه سيتبرع لبعض الجمعيات الخيرية لمساعدة السكان المحليين الذين يفقدون وظائفهم ويحتاجون إلى المساعدة.



كما تظهر في الفيديو نجمة وسائل الإعلام الاجتماعية الروسية كسينيا الدوشينكو والعارضة دوروخوفا كسينيا.

واعتذر طيار أقيم الاحتفال بعيد ميلاده الحادي والعشرين، لوسائل الإعلام المحلية، قائلا: "نأسف جدا لكل المشاكل، لقد قمنا بدعوة عدد قليل من الأشخاص، ولكن حضر الكثير وقد تلقينا مكالمة من الأمن وأغلقنا الحفل وغادر الجميع".

وعبر عن تقديره لحكومة بالي، ودعمهم للمساعدة في تجنب انتشار فيروس Covid-19.