سعوديون يتهمون "تليلة" بالتشهير والسرقة

سعوديون يتهمون "تليلة" بالتشهير وال...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

شن مغردون في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر" هجوما شرسا على صاحبة حساب يحمل اسم "تليله" على موقع  "انستغرام"، متهمين إياها بالتشهير بالآخرين وسرقة منشوراتهم ونسبتها إلى نفسها.

ودشن مغردون وسم #تليله_تنتهك_حقوق_النشر"، مشيرين إلى أن "تليلة"، التي يتابعها مليون شخص، تقوم بسرقة منشوراتهم، كما عمدت إلى التشهير بحياتهم الخاصة، وتسببت لهم بمشكلات اجتماعية.

وقال مغرد عرف نفسه بأنه طالب قانون إن عقوبة من يقوم بالتشهير بالآخرين وانتهاك حقوقهم الفكرية هي السجن مدة شهرين أو غرامة 100 ألف ريال (حوالي 30 ألف دولار).

وتحدث البعض عن المشكلات التي لحقت بهم جراء هذا الحساب، فقال أحد المغردين إن "تليلة" أساءت إليه وإلى صديقه، وتسببت بمشكلات مع عائلته ومدرسته: "مستحيل انسى وقت ما صورت فيديو لي أنا وصاحبي قاعدين نستهبل ونزلته بحسابها بدون إذني وسببت لنا مشاكل مع اهالينا ومع طلاب المدرسة، وكنا نترجاها تحذف الفيديو وترجع تنزله مرة أخرى".

وأكد آخر مثل هذه الاتهامات بقوله "أنا كلمت تليله تحذف المقطع لبنت نزلت مقطعها بتويتر وتليله نزلته بحسابها.. تليله غلطت إنها نزلت المقطع بدون إذن.. البنت صاحبة المقطع غلطت وكانت حاطه حسابها عام وانتشر مقطعها".

واتهم مغرد يحمل اسم "أمير الفضاء الوعر" أن "تليلة" تسرق أعماله: "اختي تتابعها بالنستا وشافت هذا البوست.. وشافت التويت حقتنا دخلت حسابي وقس وات؟؟ شافت رسمتي في المثبته والحين انا وياها صرنا متعادلين في تهديد الثاني والسبب تليله!!! ".

كما علقت أخرى: "شوفو كم مره كلمتها عشان تحذف مقاطعي وانا محادثتي عندها موجوده من قبل مو جديده يعني تشوفها وتوصلها كل شي !! هذا غير انها منزلته للمره الثانيه بعد ما كلمتها تحذف الاول رجعت نزلت من جديد!!".

وغردت أخرى معددة الاتهامات الموجهة إلى حساب "تليلة": "انتحال الاشخاص دون علمهم.. التشهير بالأشخاص.. انتهاك حقوق النشر لمقاطع الاشخاص دون اذنهم.. التحريض ضد فئات المجتمع.. استغلال المقاطع المسروقة مالياً.. نسبة المقاطع والتغريدات لنفسها".

وشنت مغردة أخرى هجوما ضد من يدافع عن الحساب بحجة أن "الآخرين هم من يشهرون بأنفسهم بنشر صور ومقاطع خاصة لهم" بقولها: "أي مريضه تقول دامك حاطه صورتك في البرنامج فهي لها حق تاخذهم تجي تواجهني، الصورة صورتي بحسابي الشخصي.. مالها حق نهائيًا تاخذ مقطع لي وتحطه بحسابها ويوزرها مغطي الفيديو يعني اكثر من كذا بجاحه مافيه".

ولم تعلق صاحبة حساب "تليلة" عبر "انستغرام"، وهويتها غير معروفة، على الحملة التي شنها ناشطون ضدها.

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