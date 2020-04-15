سعوديون يتهمون "تليلة" بالتشهير والسرقة

شن مغردون في المملكة العربية السعودية عبر "تويتر" هجوما شرسا على صاحبة حساب يحمل اسم "تليله" على موقع "انستغرام"، متهمين إياها بالتشهير بالآخرين وسرقة منشوراتهم ونسبتها إلى نفسها.

ودشن مغردون وسم #تليله_تنتهك_حقوق_النشر"، مشيرين إلى أن "تليلة"، التي يتابعها مليون شخص، تقوم بسرقة منشوراتهم، كما عمدت إلى التشهير بحياتهم الخاصة، وتسببت لهم بمشكلات اجتماعية.

وقال مغرد عرف نفسه بأنه طالب قانون إن عقوبة من يقوم بالتشهير بالآخرين وانتهاك حقوقهم الفكرية هي السجن مدة شهرين أو غرامة 100 ألف ريال (حوالي 30 ألف دولار).

بحكم إني طالب قانون، عقوبة انتهاك المقاطع والصور تصل لسجن شهرين وغرامه 100 ألف ريال #تليله_تنتهك_حقوق_النشر pic.twitter.com/owzJW3T0q1 — 🖤 (@Il2Ah) April 14, 2020

وتحدث البعض عن المشكلات التي لحقت بهم جراء هذا الحساب، فقال أحد المغردين إن "تليلة" أساءت إليه وإلى صديقه، وتسببت بمشكلات مع عائلته ومدرسته: "مستحيل انسى وقت ما صورت فيديو لي أنا وصاحبي قاعدين نستهبل ونزلته بحسابها بدون إذني وسببت لنا مشاكل مع اهالينا ومع طلاب المدرسة، وكنا نترجاها تحذف الفيديو وترجع تنزله مرة أخرى".

مستحيللل انسى وقت ماصورت فيديو لي انا وصاحبي قاعدين نستهبل ونزلتها بحسابها بدون اذني وسببت لنا مشاكل مع اهالينا ومع طلاب المدرسة وكنا نترجاها تحذف الفيديو وترجع تنزله ثاني مره #تليله_تنتهك_حقوق_النشر pic.twitter.com/VbwSPX66HM — Cherry! (@6fiin) April 14, 2020

وأكد آخر مثل هذه الاتهامات بقوله "أنا كلمت تليله تحذف المقطع لبنت نزلت مقطعها بتويتر وتليله نزلته بحسابها.. تليله غلطت إنها نزلت المقطع بدون إذن.. البنت صاحبة المقطع غلطت وكانت حاطه حسابها عام وانتشر مقطعها".

#تليله_تنتهك_حقوق_النشر انتشرت ذي المحادثه لتليله وكانت معي اوضح كل شيء لان المحادثه مقصوصه .....

انا اللي كلمت تليله تحذف المقطع لبنت نزلت مقطعها بتويتر وتليله نزلته بحسابها

١- تليله غلطت انها نزلت المقطع بدون اذن

٢- البنت صاحبة المقطع غلطت وكانت حاطه حسابها عام وانتشر مقطعها pic.twitter.com/skWXPIa3dX — مهند (@1mvve) April 14, 2020

واتهم مغرد يحمل اسم "أمير الفضاء الوعر" أن "تليلة" تسرق أعماله: "اختي تتابعها بالنستا وشافت هذا البوست.. وشافت التويت حقتنا دخلت حسابي وقس وات؟؟ شافت رسمتي في المثبته والحين انا وياها صرنا متعادلين في تهديد الثاني والسبب تليله!!! ".

اختي تتابعها بالنستا وشافت هذا البوست وراحت تبحث عن حساب وافلي وشافت التويت حقتنا دخلت حسابي وقس وات؟؟ شافت رسمتي في المثبته والحين انا وياها صرنا متعادلين في تهديد الثاني والسبب الزقه تليته!!! #تليله_تنتهك_حقوق_النشر pic.twitter.com/h7IZdIZ6R4 — أمير الفضاء الوعر (@ninaaromanoff) April 14, 2020

كما علقت أخرى: "شوفو كم مره كلمتها عشان تحذف مقاطعي وانا محادثتي عندها موجوده من قبل مو جديده يعني تشوفها وتوصلها كل شي !! هذا غير انها منزلته للمره الثانيه بعد ما كلمتها تحذف الاول رجعت نزلت من جديد!!".

شوفو كم مره كلمتها عشان تحذف مقاطعي وانا محادثتي عندها موجوده من قبل مو جديده يعني تشوفها وتوصلها كل شي !!

هذا غير انها منزلته للمره الثانيه بعد ما كلمتها تحذف الاول رجعت نزلت من جديد !! ما افهم الموضوع عناد ووقاحه ولا ايش!!

#تليله_تنتهك_حقوق_النشر pic.twitter.com/AUVddM4IKB — Narcissist (@0loiii) April 14, 2020

#تليله_تنتهك_حقوق_النشر ١- انتحال الاشخاص دون علمهم

٢- التشهير بالاشخاص دون علمهم

٣- انتهاك حقوق النشر لمقاطع الاشخاص دون اذنهم

٤- التحريض ضد فئات المجتمع

٥- استغلال المقاطع المسروقة مالياً !!

٦- نسب المقاطع والتغريدات لنفسها !! لا يكون تحسبين انك بتطلعين بكل هذا بسهوله؟ pic.twitter.com/zD5OYRLLyV — Narcissist (@0loiii) April 14, 2020

وغردت أخرى معددة الاتهامات الموجهة إلى حساب "تليلة": "انتحال الاشخاص دون علمهم.. التشهير بالأشخاص.. انتهاك حقوق النشر لمقاطع الاشخاص دون اذنهم.. التحريض ضد فئات المجتمع.. استغلال المقاطع المسروقة مالياً.. نسبة المقاطع والتغريدات لنفسها".

وشنت مغردة أخرى هجوما ضد من يدافع عن الحساب بحجة أن "الآخرين هم من يشهرون بأنفسهم بنشر صور ومقاطع خاصة لهم" بقولها: "أي مريضه تقول دامك حاطه صورتك في البرنامج فهي لها حق تاخذهم تجي تواجهني، الصورة صورتي بحسابي الشخصي.. مالها حق نهائيًا تاخذ مقطع لي وتحطه بحسابها ويوزرها مغطي الفيديو يعني اكثر من كذا بجاحه مافيه".

تنشرون مقاطعكم للعامه واذا اخذوها الناس قمتو تصايحون جعلكم الجدري وتستاهلون الفضايح كلها عشان مره ثانيه ماتنشرون مقاطعكم وبعدين تصايحون والحق كله مع تليله #تليله_تنتهك_حقوق_النشر pic.twitter.com/ooDWxzlNO1 — Noor god bless her (@Badasslittlebit) April 14, 2020

#تليله_تنتهك_حقوق_النشر

اي مريضه تقول دامك حاطه صورتك بهالبرامج ف هي لها حق تاخذهم تجي تواجهني، الصوره صورتي ب "حسابي الشخصي" تفكير عام الفين وحطبه ذا فكونا منه مالها حق نهائيًا تاخذ مقطع لي وتحطه بحسابها ويوزرها مغطي الفيديو يعني اكثر من كذا بجاحه مافيه والقمو pic.twitter.com/dzmd9Knm1R — ِ (@uuuuppl) April 14, 2020

ولم تعلق صاحبة حساب "تليلة" عبر "انستغرام"، وهويتها غير معروفة، على الحملة التي شنها ناشطون ضدها.

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