بعد حضرموت وعدن.. مأرب تغلق أسواق القات مؤقتًا

قررت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، إغلاق أسواق القات مؤقتًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وشدد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح خلال اجتماع مع السلطات الأمنية، على ضرورة الالتزام بأمر إغلاق أسواق القات داخل المدينة، لمنع الازدحام، وتلافي انتقال أي حالة عدوى قد تظهر مستقبلًا.

وقالت وكالة "سبأ" الرسمية للأنباء إن ممثلين عن بائعي القات حضروا الاجتماع، وأبدوا استعدادهم لـ"تنفيذ التوجيهات التي تصدرها السلطة المحلية، وحرصهم على تجنيب المحافظة مخاطر كورونا".

وسبق أن أعلنت محافظة حضرموت منع بيع وإدخال القات إلى حوزتها الترابية، مؤكدة أنه لا علاقة للقرار بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق أيضًا إغلاق كافة أسواق بيع "القات"، ومنع تداولها في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، وتكليف الحواجز الأمنية بمنع مرور حامليها لمدة أسبوعين.