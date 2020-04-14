الإفتاء الجزائرية: المتوفى بـ"كورونا" شهيد.. ولا يجوز شرعًا إخفاء الإصابة

قضت اللجنة الوزارية للفتوى في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز إخفاء الإصابة بفيروس كورونا، وأن المتوفى بالوباء "شهيد".

وقالت اللجنة، في بيان، إن أعضاءها اجتمعوا عبر تقنية الاتصال عن بعد، وخلصوا إلى أن كل مصاب بمرض معدٍ مثل "كوفيد - 19"، "لا يجوز له ولا لمعارفه أو أقربائه شرعًا إخفاء إصابته بالمرض".

وأكدت أنه واجب على المصابين تبليغ "الجهات المختصة، والامتثال للحجر الصحي، وأسباب العلاج"، واعتبرت "أن من تكتم على مرضه وتسبب بنقله إلى غيره فهو آثم شرعًا، ومن علم بإصابة هذا المريض وتكتم عليه فهو مشارك له في الإثم".

وشددت على أن "الموتى بسبب وباء كورونا (شهداء)، تأسيًا بسنة النبي، الذي قال:(الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدْم، والشهيد في سبيل الله).

وأعلنت الجزائر، اليوم عن 13 وفاة جديدة، و87 إصابة مؤكدة بوباء كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 326، وعدد الإصابات إلى 2070 حالة مؤكدة.