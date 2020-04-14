الشاعر السعودي معاوية بابطين يواجه انتقادات لاذعة بسبب تغريدات قديمة "مسيئة للمملكة"

شن مغردون سعوديون في موقع "تويتر"، الثلاثاء، انتقادات لاذعة ضد مواطنهم الشاعر معاوية بابطين، بعد تداول صور لتغريدات قديمة منسوبة له، تحمل إساءات لبلاده وقادتها، على حد قول البعض.

وتداولت حسابات سعودية تحظى بمتابعة كبيرة في "تويتر"، صور التغريدات، تحت وسم "#بابطين_يسيء_للوطن"، الذي سرعان ما صعد لقائمة أكثر المواضيع المتفاعلة في السعودية (الترند).

وتعود التغريدات المنسوبة للشاعر بابطين إلى عدة سنوات سابقة، تبدأ من العام 2011 وحتى العام الماضي 2019.

وقال الباحث الأمني السعودي المعروف، الدكتور محمد الهدلاء، في تعليق على إحدى التغريدات: "تغريدة خطيرة...وثمنها أربعون سنة سجنا".

وعلق الكاتب إبراهيم المنيف على تغريدات أخرى: "هذه التغريدات لا تعبّر عن رأي، بل عن (حقد دفين) لكل ما هو سعودي، حكومةً وشعباً ووطناً! لو بحثت عن سبب حقدهم الدفين على السعودية لن تجد سوى (الحسد)! حسدونا على الحرمين الشريفين وقيادتنا وثرواتنا وقوة تأثير #السعودية_العظمى عالمياً، حتى تحول حسدهم لحقد لا شفاء منه".

انا اشوف ان معاوية بابطين اخذ الجنسية هو وباقي اسرته بالوراثة من ابوه او جده

فالمفروض ان الي منح الجنسية تسقط عنه حتى يحرم كل ورثته منها بالكامل

البعض بيقول مالهم ذنب وانا اقول ذنبهم ان هذا ولدهم

سار العايله المجنسة الي تحقد على ولاة الامر تخلي احد كلابها يسب وهي تصرف عليه — 🌴#عاشق❤️خليجي🇸🇦 (@hamood5537) April 14, 2020

وحضر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود بين منتقدي بابطين، وقال: "#بابطين_يسيء_للوطن.. المؤسس والذين معه شخصيات عظيمة بكل معنى الكلمة، المؤسس استرد الرياض وعمره 26 عاماً وقضى 32 عاماً في جهاد لتوحيد هذه البلاد وحكم 54 عاماً وضع خلالها الأسس للبناء، له الفضل بعد الله سبحانه فيما وصلنا إليه اليوم من خير، وهذا يتهكم عليه بهذي الكلمات!!!".

#بابطين_يسيء_للوطن المؤسس والذين معه شخصيات عظيمة بكل معنى الكلمة، المؤسس استرد الرياض وعمره 26 عاماً وقضى 32 عاماً في جهاد لتوحيد هذه البلاد وحكم 54 عاماً وضع خلالها الأسس للبناء، له الفضل بعد الله سبحانه فيما وصلنا إليه اليوم من خير، وهذا يتهكم عليه بهذي الكلمات!!! — عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود 🇸🇦 (@afalsaud) April 14, 2020

ولم يرد بابطين على الانتقادات ضده، بينما لا يمكن لـ"إرم نيوز" التثبت من صحة صور التغريدات المتداولة، لا سيما أن حساب الشاعر في "تويتر" مخصص ولا يمكن مشاهدة تغريداته، بينما قال مغردون إن الشاعر حذف تغريداته وأغلق حسابه.

#بابطين_يسيء_للوطن

لم يعد يصدمني شيء تجاه أمثاله، اعتدنا مع الأسف أن هؤلاء هم الذي يتم التحفّي بهم على حساب المواطن

والغدر شيمتهم فعندما كنا نفعل كل شيء لليمن حتى طباعة الكتب المدرسية في عهد صالح كانت الكتب تسيء للملك عبدالعزيز رحمه الله وتلقنهم كلامًا ليس بعيدًا عن كلام بابطين pic.twitter.com/wvFE4C7xhW — ماجد الماجد (@Majid_Almajid) April 14, 2020

#بابطين_يسيء_للوطن هذا جزاء مملكة الإنسانية التي احتوته والله انك ناكر الجميل ومن امثالك كثير صدق صاحب المثل (اتق شر من احسنت إليه ) — الكناني yehya (@yehya8080) April 14, 2020

بفضل الله ثم بفضل #التنبش ينكشف هؤلاء الخونة الذين يأكلون من خيرات الوطن ويطعنون خاصرتنا بالسكين.#بابطين_يسيء_للوطن pic.twitter.com/i7JNn21Aoy — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 14, 2020

وتثار على الدوام هكذا انتقادات ضد مواطنين سعوديين بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة لهم، وتتضمن ما يسميه مغردون سعوديون إساءة للبلاد، وسط مطالب بالمحاسبة.

ويُعرّف الشاعر معاوية بابطين نفسه على أنه شاعر وصانع أفلام، ولديه مدونة على شبكة الإنترنت، نشر فيها الكثير من كتاباته.