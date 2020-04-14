الشاعر السعودي معاوية بابطين يواجه انتقادات لاذعة بسبب تغريدات قديمة "مسيئة للمملكة"

الشاعر السعودي معاوية بابطين يواجه...

المصدر: الرياض – إرم نيوز

شن مغردون سعوديون في موقع "تويتر"، الثلاثاء، انتقادات لاذعة ضد مواطنهم الشاعر معاوية بابطين، بعد تداول صور لتغريدات قديمة منسوبة له، تحمل إساءات لبلاده وقادتها، على حد قول البعض.

وتداولت حسابات سعودية تحظى بمتابعة كبيرة في "تويتر"، صور التغريدات، تحت وسم "#بابطين_يسيء_للوطن"، الذي سرعان ما صعد لقائمة أكثر المواضيع المتفاعلة في السعودية (الترند).

وتعود التغريدات المنسوبة للشاعر بابطين إلى عدة سنوات سابقة، تبدأ من العام 2011 وحتى العام الماضي 2019.

وقال الباحث الأمني السعودي المعروف، الدكتور محمد الهدلاء، في تعليق على إحدى التغريدات: "تغريدة خطيرة...وثمنها أربعون سنة سجنا".

وعلق الكاتب إبراهيم المنيف على تغريدات أخرى: "هذه التغريدات لا تعبّر عن رأي، بل عن (حقد دفين) لكل ما هو سعودي، حكومةً وشعباً ووطناً! لو بحثت عن سبب حقدهم الدفين على السعودية لن تجد سوى (الحسد)! حسدونا على الحرمين الشريفين وقيادتنا وثرواتنا وقوة تأثير #السعودية_العظمى عالمياً، حتى تحول حسدهم لحقد لا شفاء منه".

وحضر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود بين منتقدي بابطين، وقال: "#بابطين_يسيء_للوطن.. المؤسس والذين معه شخصيات عظيمة بكل معنى الكلمة، المؤسس استرد الرياض وعمره 26 عاماً وقضى 32 عاماً في جهاد لتوحيد هذه البلاد وحكم 54 عاماً وضع خلالها الأسس للبناء، له الفضل بعد الله سبحانه فيما وصلنا إليه اليوم من خير، وهذا يتهكم عليه بهذي الكلمات!!!".

ولم يرد بابطين على الانتقادات ضده، بينما لا يمكن لـ"إرم نيوز" التثبت من صحة صور التغريدات المتداولة، لا سيما أن حساب الشاعر في "تويتر" مخصص ولا يمكن مشاهدة تغريداته، بينما قال مغردون إن الشاعر حذف تغريداته وأغلق حسابه.

 

وتثار على الدوام هكذا انتقادات ضد مواطنين سعوديين بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة لهم، وتتضمن ما يسميه مغردون سعوديون إساءة للبلاد، وسط مطالب بالمحاسبة.

ويُعرّف الشاعر معاوية بابطين نفسه على أنه شاعر وصانع أفلام، ولديه مدونة على شبكة الإنترنت، نشر فيها الكثير من كتاباته.

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