عامل إطفاء يحصل على 8 ملايين دولار مكافأة "مرجعة"

لم يصدق عامل إطفاء في أمريكا ما رأته عيناه، أثناء فحصه للشيك التحفيزي الخاص به، حيث وجد أنه تم إيداع 8.2 مليون دولار عبر حسابه المصرفي، بدلاً من المبلغ المحدد له.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن "تشارلز كالفن الذي يعمل متطوعًا في قسم الإطفاء ببلدة نيو شيكاغو في ولاية إنديانا، كان ينتظر استلام الشيك التحفيزي المحدد له من قبل الحكومة الفيدرالية بقيمة 1700 دولار لتغطية نفقاته ونفقة طفله، لينتهي به الأمر بشعوره وكأنه فاز بالجائزة الكبرى في اليانصيب".

وقال كالفن: "ذهبت إلى ماكينة الصراف الآلي، وبمجرد أن سحبت 200 دولار من حسابي، فحصت الرصيد المتبقي، وعندما أظهر أنه تم إيداع 8.2 مليون دولار في حسابي، ظننت بوجود خطأ ما، ثم أعدت تشغيل البطاقة مجددًا، ولكن تم عرض نفس المبلغ بالضبط".

وبين أنه اتصل أمس الإثنين بالبنك للاستعلام عن الأمر، والذي بدوره أخبره أن مبلغ 8.2 مليون دولار لم يعد في حسابه، حيث تم إيداع المبلغ التحفيزي فقط.

وكانت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية أعلنت، السبت الماضي، عن إرسالها الجولة الأولى من مدفوعات التحفيز.

ومن المقرر أن ترسل المبالغ التحفيزية إلى معظم الأمريكيين في الولايات المتحدة، خلال الأيام القادمة، وذلك بدءًا بدافعي الضرائب والذين قدموا عوائد لعام 2018م أو 2019م، واشتركوا في الإيداع المباشر لدى مصلحة الضرائب الأمريكية.