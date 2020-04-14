كوثر الأربش تكسب حكما قضائيا ضد "مسيئة" لها بشتائم طائفية

كشفت عضوة مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية كوثر الأربش أنها كسبت حكما قضائيا ضد سيدة أساءت لها وقذفتها بشتائم طائفية، وسعت لتشويه صورتها على مدى أشهر.

وقالت الأربش إن ذلك كان سبب غيابها طوال أشهر عن مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة في تغريدة على حسابها بتويتر أنه تم إغلاق حساب السيدة وتغريمها ماليا.

وأضافت أنها ستقوم بمقاضاة السيدة في الحق الخاص أيضا، مبينة أن المعنية استمرت رغم صدور حكم ضدها بالإساءة لها من حساب آخر في التشكيك بنزاهة القضاء والأمن، قبل أن تعود لاحقا وتحذف تغريداتها، مشددة على أنها "ستستمر بملاحقتها قضائيا هي ومن يقف خلفها"، على حد تعبيرها.

يذكر أن كوثر الأربش كاتبة وعضوة مجلس الشورى، وتنتمي إلى المذهب الشيعي، وسبق أن فقدت أحد أبنائها في تفجير مسجد الإمام الحسين بالدمام عام 2015، والذي تبناه تنظيم داعش.