"تطبيق" كويتي لتتبع الخاضعين للحجر المنزلي (فيديو)

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، عن جملة من الإجراءات التي سيتم العمل بها مع المواطنين العائدين من الخارج، في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقال الجارالله، في تصريح له، إنه "يبدو أن وزارة الصحة سيكون تركيزها في الدرجة الأولى على استعداداتها في المطار، حيث ستكون الأولوية لهم، ثم ستعمل على العائدين من المنافذ البرية، وذلك منعا للتشتت".

نائب وزير الخارجية : موضوع المنافذ البرية نحن مازلنا في انتظار تعليمات وزارة الصحة والحجر المنزلي سيكون محكوم بأبلكيشن وسيمكن وزارة الصحة ووزارة الداخلية من التتبع لكل من قدم وحجر في المنزل وسيكون هناك متابعة دقيقة #الكويت#ظرف_استثنائي #كوفيد19#قطاع_الاخبار_والبرامج_السياسية pic.twitter.com/t5ykZZXsMQ — NEWS KTV (@newsktv) April 13, 2020

وأكد أن "الحجر المنزلي سيكون محكوما بتطبيق مقدم من وزارة الصحة سيمكن وزارتي الصحة والداخلية من تتبع كل من قدم وحجر في المنزل".

وأضاف: "سيكون هناك فرصة بالفعل لمتابعة دقيقة جداً لكل من أتى وبقي في المنزل، أما من يأتي ويكون لديه أعراض أو درجة حرارة فسيكون ضمن الحجر المؤسسي".

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية سجلت أمس الاثنين 66 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصبح إجمالي المصابين في البلاد 1300 حالة.