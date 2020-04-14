"تطبيق" كويتي لتتبع الخاضعين للحجر المنزلي (فيديو)

"تطبيق" كويتي لتتبع الخاضعين للحجر...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، عن جملة من الإجراءات التي سيتم العمل بها مع المواطنين العائدين من الخارج، في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقال الجارالله، في تصريح له، إنه "يبدو أن وزارة الصحة سيكون تركيزها في الدرجة الأولى على استعداداتها في المطار، حيث ستكون الأولوية لهم، ثم ستعمل على العائدين من المنافذ البرية، وذلك منعا للتشتت".

وأكد أن "الحجر المنزلي سيكون محكوما بتطبيق مقدم من وزارة الصحة سيمكن وزارتي الصحة والداخلية من تتبع كل من قدم وحجر في المنزل".

وأضاف: "سيكون هناك فرصة بالفعل لمتابعة دقيقة جداً لكل من أتى وبقي في المنزل، أما من يأتي ويكون لديه أعراض أو درجة حرارة فسيكون ضمن الحجر المؤسسي".

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية سجلت أمس الاثنين 66 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليصبح إجمالي المصابين في البلاد 1300 حالة.

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