"رب ضارة نافعة".. وباء كورونا قد يكون شريان حياة "محتملا" للمشردين في الغرب

تتمحور نصيحة الحكومات في جميع أنحاء العالم لشعوبها، لمواجهة وباء كورونا، حول مبدأ أساسي، وهو البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة وإتباع قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار الفيروس.

ولكن هذه النصائح لا تفيد الأشخاص الذين يقضون لياليهم في الشوارع أو في ملاجئ المشردين، فعلى سبيل المثال، في عدد من المدن في فرنسا، تدعي المؤسسات الخيرية، أنه قد تم تغريم المشردين لعدم الإقامة في منازلهم، على الرغم من عدم امتلاكهم لمنازل من الأساس.

وفي كثير من الأحيان تتطلب جهود الحكومة عناوين ثابتة لمساعدة الناس خلال الأزمة، ففي اليابان، وعدت الحكومة بتوزيع اثنين من أقنعة الوجه القابلة لإعادة الاستخدام على كل أسرة في البلاد، لكنها لن تصل إلى المشردين.

بصيص أمل

ومع ذلك، فإن المؤسسات الخيرية التي تعمل على تحسين الظروف للمشردين ترى أن الوباء يمنحهم بصيص أمل، فهو يسلط الضوء -على الأقل- على ضرورة تخفيف محنتهم، فالمشردون معرضون بشكل خاص للإصابة بفيروس كوفيد-19، وبالتالي نقله، وذلك يرجع لسببين، الأول يتعلق بحالتهم الجسدية، فهم أكثر عرضة للمعاناة من الأمراض المزمنة، حيث تقدر دراسة استقصائية بريطانية أن المشردين أكثر عرضة للمعاناة من الربو بـ 2.5 ضعف عامة السكان، وأكثر عرضة للسل بـ 34 ضعفا، وهما مرضان يجعلان مرض كوفيد-19، قاتلا.

ووفقا لمجلة "الايكونمست"، يبلغ متوسط العمر المتوقع للرجال المشردين في إنجلترا 44 عاما، أي نصف المعدل الوطني، ولكن في كثير من البلدان، يميل المشردون إلى أن يكونوا أكبر سنا من المجتمع ككل، وهذا يبرز في اليابان، حيث تقدر الحكومة أن هناك أكثر من 4500 مشرد، بينهم 43 ٪ فوق سن الـ 65.

ويتمثل السبب الثاني في الصعوبة التي يواجهونها في ممارسة التباعد الاجتماعي، فهم يتجمعون في مساحات ضيقة في المخيمات والملاجئ الليلية، ولذلك قد تؤدي جهود الإغلاق إلى نتائج عكسية، فعلى الساحل الغربي الأمريكي، حيث يعيش العديد من المشردين في البلاد، والبالغ عددهم 600 ألف شخص، حاول المسؤولون إضافة سعة الإيواء.

إلا أن راندال كون، وهو عالم ديموغرافيا واجتماع بكلية "فيلدنغ" للصحة العامة في جامعة كاليفورنيا، يقول إن المبدأ التوجيهي يجب ألا يكون تعريض الناس للخطر من خلال زيادة الكثافة، موضحا: "إذا كان الاختيار بين وضع شخص ما في مأوى مزدحم للغاية أو تركه مكانه، فيجب التفكير بعناية في مخاطر كلا الخيارين".

فقد شهد مأوى تم بناؤه الشهر الماضي في سياتل، لتقليل الكثافة على المآوي الأخرى، ست إصابات على الأقل.

وأكدت كيلي دوران، وهي طبيبة تعالج المشردين في عنابر الطوارئ في نيويورك، أن تعبئة الناس في الملاجئ ليس حلا جيدا، قائلة: "تحتاج المجتمعات إلى بذل كل ما هو ممكن على الفور، لحماية المشردين، وهذا يعني إبعادهم عن التجمعات".

وتقدر مجموعة من الباحثين في بضع جامعات، أنه إذا أصيب 40٪ من المشردين في أمريكا بفيروس كورونا، فقد يدخل المستشفى 21 ألفا وقد يموت نحو 3500 شخص، وبالفعل وصل الفيروس إلى بعض مجموعات المشردين، ففي الـ 10 من أبريل/ نيسان، أصيب 68 شخصا مشردا، كما ثبتت إصابة اثنين من الموظفين بالفيروس في أكبر مأوى للمشردين في سان فرانسيسكو.

وتم اكتشاف حالات إصابة في ملاجئ أخرى من لوس انجلوس إلى نيويورك، وتظهر البيانات الأولية من بوسطن أن المشردين يصابون بالمرض بمعدل 46.3 لكل 1000 شخص، مقارنة بـ 1.9 لكل 1000 من سكان ماساتشوستس بشكل عام.

عدد غير معروف

وبحلول الـ 9 من أبريل/ نيسان، انتشرت العدوى إلى 343 مشردا في نيويورك، وتوفي 20 منهم.

ومازال إجمالي عدد الموتى بين المشردين من الفيروس غير معروف، إذ لا يستطيع معظم المشردين الوصول إلى الاختبار.

وإدراكا للخطر الذي تشكله الملاجئ المزدحمة، فتحت بعض الحكومات مرافق جديدة، ففي فرنسا، على سبيل المثال، تم تحديد 80 موقعا على أنها مراكز عزل محتملة، وفي برلين، وضعت حكومة المدينة خططا طارئة لاستيعاب 350 شخصا مشردا في مأوى شباب سابق وأماكن أخرى.

وفي الدنمارك، توصلت مجلة "هوس فوربي"، التي يبيعها المشردون، إلى اتفاق مع سلسلة من بيوت الشباب لاستيعاب المشردين، وفي ملبورن، يتم استخدام بعض دور رعاية المسنين لمساعدة المشردين.

ويعتبر الحل المؤقت لمشكلة المشردين نتيجة عرضية للوباء، إذ باتت معظم غرف الفنادق خاوية؛ ما سمح بإيواء المشردين، كما اضطرت الحكومات الخائفة من انتشار الفيروس دون رادع إلى اتخاذ تدابير لحل مشكلة المشردين وتحسين أوضاعهم نسبيا، ففي الـ 26 من مارس/ آذار، كتبت الحكومة البريطانية إلى السلطات المحلية تطلب منها نقل الأشخاص المشردين "إلى سكن مناسب بنهاية الأسبوع"، على الرغم من أن هذا الهدف كان من المقرر الوصول إليه بحلول عام 2024.

وعلى الرغم من عدم تحقيق الهدف في غضون الأيام الثلاثة، إلا أنه في الـ10 من أبريل/ نيسان، تم تخصيص غرف فندقية لأكثر من ألف مشرد في لندن، وانخفض عدد المشردين في الشوارع إلى 500 أو 600 في إنجلترا.

وفي أمريكا أيضا، تشكل إجماع سريع على أن غرف الفنادق تقدم أفضل طريقة لوقف انتشار المرض بين المشردين، ونظرا لعدد الغرف المحدود والأقل بكثير من عدد المشردين، أعطيت الأولوية لأكثر الفئات ضعفا، وقامت المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مثل أتلانتا، وبالتيمور، ونيويورك، وسياتل وغيرها، بنقل المشردين من الشوارع إلى الفنادق، بمساعدة حوافز الكونغرس البالغة أربعة مليارات دولار.

ووعد جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، بتوفير أكثر من 15 ألف غرفة فندقية لبعض المشردين في الولاية والبالغ عددهم 150 ألفا، بهدف العزل الذاتي، ومن المقرر أن تتحمل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ معظم التكاليف.

ويقترح المشرعون التقدميون في سان فرانسيسكو، خطة أكثر طموحا، وهي وضع جميع المشردين في غرف الفنادق إذا أرادوا وتركهم لرعاية أنفسهم، ووعدت لوس أنجلوس، التي تضم 58 ألف شخص بلا مأوى، بتوفير 15 ألف غرفة، ومن المقرر أن تكون الدفعة الأولى منها، والمكونة من 1300 غرفة جاهزة بحلول نهاية هذا الأسبوع.

سلوك سيئ

ومع ذلك، لم تسر هذه الخطوة بسلاسة في كل مكان، إذ يقول جون بيرد، مؤسس "بيج اشيو"، وهي مؤسسة اجتماعية تعمل مع المشردين، إن البعض رفض قبول الإقامة في الفنادق، لأن بعضهم مدمنون ويخشون ألا يستطيعوا الحصول على المخدرات، ودخل آخرون الفنادق لكنهم "لم يرتاحوا وغادروا"، وقام فندق من 4 نجوم في ميلتون كينز، بالقرب من لندن، بطرد مجموعة من المشردين الذين أعيد تسكينهم بسبب "السلوك السيئ"، مثل حقن أنفسهم بالمخدرات على السلالم.

وفي نيو أورليانز، ترك المشردون في الفندق دون رقابة، فتجمعوا في البهو؛ ما ألغى فائدة وضعهم في غرف منفصلة لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وعلى الرغم من كون الاستجابة الرسمية لفيروس كورونا غير كاملة حتى الآن، إلا أن ما تم إنجازه لتحسين أوضاع المشردين في الأيام القليلة الماضية، يسلط الضوء على ما يمكن تحقيقه لهذه الفئة المستضعفة، إذا تم وضع مشكلتها كأولوية بعد مرور الأزمة.